Ty czekasz na One UI 7, a Samsung robi już One UI 8.5. Wiemy, kiedy premiera

Oczekujemy, że One UI 8.5 będzie takim zastępstwem dla wcześniejszych pośrednich wersji typu One UI 6.1.1. Co to oznacza dla użytkownika? To, że będzie musiał przyzwyczaić się do nowego harmonogramu wydawniczego, ponieważ duże aktualizacje systemu mają być wydawane tuż po premierach kolejnych wersjach Androida w okolicach premiery składanych smartfonów. We wcześniejszych latach użytkownicy musieli czekać kilka miesięcy - najczęściej do końca roku. Natomiast pośrednie uaktualnienia najwyraźniej mają być serwowane wraz z serią Galaxy S wydawaną na początku każdego roku.