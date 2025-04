Wiadomo, kiedy pojawi się potrójnie składany Samsung. Są też informacje o tańszym modelu

I to właśnie te dwie ostatnie zapowiedzi mogą okazać się prawdziwym game changerem. Wejście Samsunga na rynek potrójnie składanych smartfonów to potencjalnie ogromny impuls dla całej branży. Obecnie w tej niszy króluje praktycznie tylko Huawei ze swoim Mate XT. Pojawienie się tak dużego gracza jak Samsung z pewnością rozrusza konkurencję i może przyspieszyć rozwój tej technologii, a w dłuższej perspektywie – być może nawet doprowadzić do spadku cen bardziej skomplikowanych mechanizmów składania. I oby do tego doszło, wszak potrójnie składany telefon to zabawka warta nieco wyższej ceny. Na MWC 2025 pobawiłem się nieco z XT i byłem zdumiony.