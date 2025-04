Android Auto i CarPlay mają nowego konkurenta. Do gry wkracza Samsung

Samsung Auto to autorska alternatywa dla popularnej platformy Android Auto, stworzona głównie z myślą o użytkownikach telefonów z serii Galaxy. Funkcja ta została wprowadzona wraz z aktualizacją One UI 7, jednak mimo globalnego zasięgu marki nie wszystkie nowości zostały udostępnione na całym świecie. Samsung Auto jest ograniczone regionalnie - i to dość drastycznie, bo tylko do Chin.