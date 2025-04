Oto jak zaoszczędzić przy zakupie najnowszego Samsunga. Wystarczy spełnić ten warunek

Promocja uruchomiona 14 kwietnia będzie dostępna do przyszłej niedzieli, 27 kwietnia, zakłada, że możemy odebrać 500 zł zwrotu na kartę do płatności mobilnych. Czyli jakich? Samsung przygotuje dla nas specjalną wirtualną kartę VISA, na której będziemy mieli do dyspozycji 500 zł do spożytkowania np. na zakupy realizowane na miejscu, za które zapłacimy kartą przypiętą do mobilnego portfela Google Pay.