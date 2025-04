Polacy poczekają na Samsunga Galaxy S25 Edge. Azjaci są ważniejsi

Niedawno do sieci wyciekła informacja jakoby Samsung miał przełożyć premierę Galaxy S25 Edge z połowy kwietnia na maj lub czerwiec z powodu sytuacji politycznej w kraju producenta Samsunga - Korei Południowej. Obecne informacje wskazują termin premiery na 13 maja, która miałaby odbyć się w formacie online. Premiera to jedno, ale faktyczny sklepowy debiut to drugie. Ta druga kwestia może różnić się w zależności od rynku, co także powinno dotyczyć Europy i Polski.