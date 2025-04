Wiadomo, kiedy twój telefon dostanie aktualizację do Androida 15. Samsung pokazał rozkład jazdy

Wczoraj nastał wyczekiwany od miesięcy dzień - Samsung rozpoczął dystrybucję aktualizacji do Androida 15 z nakładką One UI 7. Dystrybucja rozpoczęła się w wybranych krajach świata, jednak wkrótce dotrze także do Europy, a więc i do Polski.



Jednak póki co o radości mogą mówić właściciele smartfonów z serii Galaxy S24 oraz Z Fold 6 i Z Flip 6, którzy aktualizację powinni dostać nie później niż do początku przyszłego tygodnia. A co z posiadaczami nieco starszych lub nieco tańszych smartfonów?