Te smartfony Samsunga nie dostaną One UI 7. Dostaną jeszcze nowszą wersję

Android 15 z nakładką One UI 7 to obecnie najnowsza wersja mobilnego systemu operacyjnego dostępnego na smartfony Samsunga. Obecnie wszystkie tegoroczne smartfony koreańskiego giganta już od nowości mają dostęp do najnowszej wersji oprogramowania - te zeszłoroczne i starsze poczekają jeszcze kilka dni.



Jednak jak się okazuje, najnowsze Galaxy z serii S i A mogą być ostatnimi, które Samsung dostarczy na rynek z preinstalowanym Androidem 15 z One UI 7.