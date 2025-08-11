/
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski

Pierwszy bank w Polsce pracuje nad wprowadzeniem zupełnie nowej funkcji wspieranej przez smartfony Samsunga. Twój Galaxy zyska nową opcję płatności, z jakiej jeszcze nie korzystałeś.

Albert Żurek
Samsung Pay w Polsce
Smartfony Samsunga od wielu lat pozwalają na realizowanie płatności zbliżeniowych w sklepach i restauracjach. Na początku korzystaliśmy z płatności realizowanych bezpośrednio przez aplikacje banków w technologii HCE, a od dłuższego czasu możemy używać Google Pay. Co, jednak jeśli powiem wam, że Samsung ma własną alternatywę dla płatności mobilnych Google?

Samsung Pay może pojawić się w Polsce. Tak jeszcze swoim smartfonem nie płaciłeś

Co prawda użytkownicy smartfonów Galaxy mogą skorzystać z Samsung Wallet w celu przechowywania kuponów, kart pokładowych i członkowskich, ale nie mogą dodać tam kart płatniczych z polskich banków. Za granicą jest to powszechnie wykorzystywana metoda płatności dostępna tuż obok Google Pay - u nas dotychczas jeszcze nie została oficjalnie wprowadzona.

Niebawem może się to zmienić. Jak informuje serwis Cashless, Samsung miał podjąć współpracę z PKO BP. Z odpowiedzi biura prasowego banku wynika, że ten pracuje nad wdrożeniem obsługi Samsung Wallet, ale obecnie szczegóły nie mogą zostać ujawnione. Więcej informacji otrzymamy, dopiero gdy rozwiązanie będzie dostępne dla pierwszych klientów PKO Banku Polskiego.

Co prawda instytucja finansowa nie wskazała i nie podkreśliła kwestii obsługi kart płatniczych Mastercard lub VISA, a jedynie wymienia nazwę Samsung Wallet. Jednak jeśli bank współpracuje z dostawcą mobilnego portfela, najbardziej oczywiste wydaje się wdrożenie możliwości realizowania płatności zbliżeniowych za pomocą Samsung Pay. To przecież jedna z ważniejszych funkcji Samsung Wallet.

Funkcja jest już dostępna w Polsce od wielu lat, ale tylko w ograniczonym zakresie. Wynikało to głównie z faktu braku wsparcia Samsung Pay przez polskie instytucje finansowe. To banki indywidualnie decydują się na wprowadzanie mobilnych portfeli określonych dostawców. Banki wydają nam karty płatnicze podłączone do naszych rachunków. Bez obsługi dostawcy karty nie ma możliwości skorzystania z mobilnego portfela.

Faktem jest to, że najpopularniejszymi usługami są Google Pay (Portfela Google) i Apple Pay (Portfel Apple). W polskich bankach jednak znajdziemy obsługę innych rozwiązań takich jak Garmin Pay, Swatch Pay czy Xiaomi Pay. Samsung jest tu brakującym ogniwem. 

Wprowadzenie Samsung Pay w Polsce byłoby niezwykle istotnym krokiem, ponieważ posiadacze smartfonów Galaxy zyskaliby realny wybór co do portfela mobilnego wykorzystywanego w codziennych zakupach i innych transakcjach zbliżeniowych. Obecnie mieszkańcy z kraju nad Wisłą mogą skorzystać z Google Pay lub zbliżeniowej wersji BLIK. Im większa konkurencja, tym lepiej. 

Najprawdopodobniej PKO BP nie będzie jedynym bankiem w kraju, który zdecyduje się na wsparcie Samsung Pay. Osobiście oczekuję, że każdy większy bank wprowadzi rozwiązanie do swojej oferty. Samsung ma ogromny udział na naszym rynku i naprawdę wielu Polaków korzysta ze smartfonów Galaxy. Obsługa Samsung Pay byłaby nie tylko dostępna dla serii S, ale też i tańszych Galaxy A i innych.

11.08.2025 13:52
