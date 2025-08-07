  1. SPIDER'S WEB
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą

Lokowanie produktu: mBank

Jeżeli czujesz, że płacenie telefonem lub zegarkiem jest niewygodne i niemodne, to mBank ma dla ciebie wyjątkowy prezent. Pierścień, który da ci władzę nad twoimi finansami. 

Paweł Grabowski
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą

Pamiętam moment, gdy pierwszy raz odkryłem płatności za pomocą telefonu. Moje życie zmieniło się diametralnie, bo mogłem wychodzić z domu bez portfela - wszystko miałem w telefonie. Plik kart został zastąpiony jednym urządzeniem. Rewolucja wkraczała do Polski, pierwsze płatności wywoływały zdziwienie u osób postronnych, użytkownicy nie mogli się przestawić, mówili, że zapłacą telefonem, ale jako naród jesteśmy otwarci na nowinki. Chwilę później nadeszły płatności za pomocą smartwatchy, dzięki czemu można było wybiec na trening bez telefonu i portfela, a przy okazji kupić bułki. Tym razem mBank poszedł znacznie dalej. W jego ofercie pojawił się wyjątkowy środek płatniczy, który nie dość, że jest stylowy, to nie wymaga do obsługi żadnego ekranu.

Pierścień płatniczy dla klientów mBanku to małe trzęsienie ziemi

mBank od lat przoduje w technologiach płatniczych, bo to on wprowadzał do Polski takie rozwiązania jak naklejki płatnicze, opaski czy możliwość obsługi płatności mobilnych takich jak Garmin Pay, Amazfit czy Xiaomi Pay. Teraz bank postanowił pójść dalej - przy współpracy z Mastercard i Wearpay wprowadza do oferty pierścień płatniczy. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie, a może wybraliście się na plażę i musicie za coś zapłacić. I robicie to jednym machnięciem ręki. Brzmi jak wizja przyszłości, ale to akurat teraźniejszość, której częścią może być każdy. 

Pierścień płatniczy jest ceramiczny, dzięki czemu nie uczula, a do tego jest wodoodporny, więc żadne warunki atmosferyczne nie są mu straszne. Nie musicie go ładować, łączyć z innymi urządzeniami. Cały czas jest gotowy do działania. Wystarczy, że przyłożycie palec z pierścieniem do terminala płatniczego i gotowe. Jak to możliwe? Pierścień płatniczy działa w technologii zbliżeniowej NFC, dokładnie tak samo, jak karty płatnicze. Wystarczy go raz sparować z aplikacją bankową, żeby był zawsze gotowy do użycia. Przy transakcjach powyżej 100 zł należy potwierdzić płatność kodem PIN, który jest takim sam jak do waszej karty płatniczej z mBanku. Oczywiście kod wpisujecie na terminalu. Pierścień płatniczy jest świetną alternatywą dla smartwatchy i telefonów, bo jest wygodny, intuicyjny i nie wymaga odblokowywania. Możecie mieć zajęte ręce, a i tak będziecie w stanie wykonać płatność. 

Dlaczego mBank wprowadził takie rozwiązanie? Jego klienci są otwarci na nowinki technologiczne i doceniają wygodę. Według statystyk to właśnie oni dodali najwięcej kart do systemów zbliżeniowych płatności mobilnych. mBank wychodzi im naprzeciw i mówi: sprawdźcie pierścień, bądźcie władcami finansów. To znaczy, nie używa dokładnie takich słów, ale w głębi duszy wiem, że to ma na myśli. Pierścienie płatnicze mają atrakcyjny design, a ich minimalizm jest uniwersalny - będą pasować do każdej stylizacji i na każdą okazję. 

Jak zostać władcą pierścienia?

Musiałem nawiązać do kultowej powieści, bo taki jest naturalny porządek rzeczy. Nie musicie wykuwać pierścienia w środku Góry Przeznaczenia. Wystarczy, że jesteście lub zamierzacie być klientami mBanku i spełnicie kilka prostych kroków. Obecni klienci mogą kupić pierścień z 50 proc. zniżką, czyli za kwotę 199 zł. 

Dla nowych klientów mBank przygotował natomiast kuszącą promocję z prostymi warunkami. Wystarczy założyć eKonto i możecie otrzymać pierścień płatniczy za darmo. Jak to wygląda krok po kroku?

Pierwszym etapem jest założenie eKonta z dowolną kartą Mastercard i wyrażenie zgody na mOkazje. W ciągu pierwszych 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia należy zasilić konto jednorazowym wpływem środków w wysokości min. 1000 zł. Po spełnieniu tych warunków w aplikacji mobilnej mBanku w zakładce Zakupy w części mOkazje dostaniecie kod zniżkowy na zakup pierścienia za 0 zł. Sam kod trafi do was w określonym terminie, w zależności jak wcześnie udało się spełnić warunki promocji:

  • do 15.08.2025 r. dla Klientów, którzy spełnili warunki do 31.07.2025 r.
  • do 31.08.2025 r. dla Klientów, którzy spełnili warunki do 15.08.2025 r.
  • do 15.09.2025 r. dla Klientów, którzy spełnili warunki do 31.08.2025 r.
  • do 30.09.2025 r. dla Klientów, którzy spełnili warunki do 15.09.2025 r.

Partnerem mBanku jest Mastercard i Wearpay, w związku z czym pierścień płatniczy działa wyłącznie z kartami wydanymi przez mBank. To ekskluzywne wyróżnienie dla klientów tego banku i potwierdzenie, że biorą udział w rewolucji płatniczej, jakiej jeszcze nie było na polskim rynku. 

Uwaga, promocja trwa do 28 sierpnia tego roku lub do wyczerpania puli 8000 kont, więc warto się pospieszyć. Na stronie promocji znajduje się licznik, który pokazuje ile voucherów na pierścień zostało do wykorzystania.

W kilku prostych krokach otrzymacie pierścień płatniczy za darmo

I cały czas jesteście częścią rewolucji płatniczej i swojego rodzaju pionierami. Wystarczy założyć pierścień płatniczy na palec i można mieć królewski gest. Nie czekaj, wejdź na stronę promocji i zgarnij swój pierścień za darmo.

Paweł Grabowski
07.08.2025 14:00
Lokowanie produktu: mBank
Tagi: MasterCardmBank
