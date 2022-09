Zacznijmy może od tego, że jeśli ktoś w 2022 r. nazywa smartfon „komórką” lub mówi, że „telefon jest do dzwonienia”, to pozostaje zapytać, w której jaskini spędził ostatnią dekadę. Smartfon to dziś znacznie więcej niż telefon. To mini-komputer. Potężne narzędzie, dające nam dostęp do niemal całej wiedzy i rozrywki tego świata, a wszystko to w urządzonku mieszczącym się w kieszeni. To sprzęt do komunikacji, pracy i zabawy. Nazywać go „komórką” to jakby nazwać multitoola scyzorykiem. Pewnie, scyzoryk jest jednym z elementów multitoola, ale nie jedynym, podobnie jak dzwonienie nie jest jedyną (a w zasadzie jest tą najmniej istotną) częścią smartfona.