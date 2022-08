Telefony pancerne - ranking 2022. Jaki smartfon jest najlepszy?

Czasy, kiedy telefon komórkowy mógł służyć do samoobrony, dawno minęły. Współczesne smartfony na tle, dajmy na to, kultowej Nokii 3310 albo Samsunga Solida, to niezwykle delikatne urządzenia. Na szczęście są producenci, często tacy pochodzący z Chin, którzy projektują swoje sprzęty od razu z myślą o tym, by sprawdzały się w trudnych warunkach. Przygotowaliśmy ranking pancernych telefonów na 2022 rok.