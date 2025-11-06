Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł

Ładowanie...

Adaptacja Overcooked jako reality show na Netfliksie to ciekawy przypadek - pomysł szalony, a jednocześnie intrygujący. Wszystko wskazuje na to (a przynajmniej reportaż Deadline), że może stać się jednym z najbardziej osobliwych i fascynujących widowisk telewizyjnych ostatnich lat.

Od pikseli do planu filmowego

Ponad dziewięć lat po premierze gry z 2016 r. brytyjskie studio Ghost Town Games oraz wytwórnia A24 połączyły siły z Netfliksem, by przenieść kultową produkcję do świata rzeczywistego. Nie będzie to serial fabularny, film akcji ani musical - lecz reality show, w którym chaos kuchni stanie się prawdziwym polem rywalizacji. To pierwszy projekt tego typu w historii A24, znanej dotąd z ambitnych, artystycznych filmów.

Dla niewtajemniczonych: Overcooked to gra, w której od jednego do czterech graczy wciela się w kucharzy próbujących wspólnie przygotować i podać potrawy pod presją czasu. Problem w tym, że kuchnia to czysty chaos - ruchome podłogi, przeszkody w postaci lawy czy zlew ustawiony na drugim końcu mapy. Kluczem jest komunikacja, koordynacja i zimna krew.

Chaos w wersji telewizyjnej

Netflix planuje show w duchu takich hitów jak Nailed It! czy Floor Is Lava - zabawnych, ale jednocześnie stresujących. Overcooked w wersji reality ma iść tą samą drogą: pełne napięcia wyzwania kulinarne w scenerii rodem z gry.

Czy uczestnicy naprawdę będą gotować na ruchomych platformach? Czy pojawią się symulacje lawy pod podłogą albo nagłe przerwy w oświetleniu? Gra oferowała przecież wszystko - od sushi przygotowywanego na lodowym torze po gotowanie w balonie unoszącym się w powietrzu. Twórcy chcą odtworzyć ten klimat, który sprawił, że Overcooked stało się tak uzależniające.

Za projekt odpowiadają Gemma Langford, Oli De-Vine i Phil Duncan z Ghost Town Games - osoby, które najlepiej wiedzą, co czyni tę grę tak diabelnie zabawną.

Gra zmienia się w widowisko

W grze frustracja kończy się na przegranym poziomie. W reality show będzie transmitowana na żywo - miliony widzów zobaczą, jak drużyny walczą z chaosem i własnymi emocjami. Overcooked słynęło z tego, że potrafiło poróżnić przyjaciół i rodziny. Ten potencjał konfliktów i dramatów idealnie pasuje do telewizyjnego formatu.

Choć pomysł brzmi szalenie to ma sporo sensu. Gra ma wierną bazę fanów, Netflix zna się na kulinarnych reality shows a A24 coraz śmielej inwestuje w adaptacje gier wideo (m.in. Death Stranding czy Elden Ring).

Najważniejsze jednak, że twórcy nie próbują wiernie odtworzyć gry - zamiast tego przenoszą jej ducha: presję czasu, chaos i absurdalne sytuacje. To może być recepta na świeży, zabawny program, który wyróżni się na tle innych.

Kiedy premiera?

Na razie brak konkretnej daty. Projekt dopiero raczkuje, a przygotowanie tak skomplikowanej produkcji - od projektowania nietypowych kuchni po efekty specjalne - zajmie sporo czasu.

Overcooked to gra o komunikacji, współpracy i radzeniu sobie z presją. W tym sensie reality show jest jej naturalnym rozwinięciem. Być może okaże się totalnym chaosem, a może - tylko może - stanie się jednym z tych programów, które wspominamy latami. Tak czy inaczej, telewizja właśnie szykuje się na coś, czego nikt się nie spodziewał.

Maciej Gajewski 06.11.2025 19:55

