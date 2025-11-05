Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 

Ładowanie...

Mowa o PlayStation Portal - czyli przenośnemu urządzeniu przypominającym połączenie smartfona z kontrolerem DualSense. Sprzęt dotychczas pozwalał streamować gry uruchamiane na naszej konsoli, a więc do jego obsługi potrzebny był PlayStation 5. Teraz producent ulepszył jego możliwości i nawet nie trzeba korzystać z konsoli od Sony.

PS Portal uruchomi gry z PlayStation 5 bez PlayStation 5. Wymóg: szybki internet

PS Portal był dotychczas raczej ciekawostką niż czymś, czego potrzebuje każdy posiadacz PlayStation 5. Możliwość wyświetlenia obrazu z gry działającej na konsoli w naszym domu, będąc np. w innym kraju, jest z pewnością przydatna. Mimo wszystko musimy mieć konsolę, która pozostaje podłączona do prądu i działa w trybie czuwania.

Dzięki aktualizacji i usłudze Cloud Streaming nie jest już to wymagane. 6 listopada o godz. 3:00 czasu CET (obowiązującego w Polsce) Sony uruchamia usługę streamingu gier z PS5 w chmurze dla posiadaczy urządzenia PlayStation Portal. Aby skorzystać z usługi potrzebna będzie jednak subskrypcja PS Plus Premium (za 70 zł/mies.).

Rozwiązanie działa na podobnej zasadzie do GeForce Now od NVIDII. Osoby, które spełniają określone warunki (korzystanie z PS Plus Premium i PS Portal) mogą streamować wybrane gry dostępne na PS5. Dotyczy to gier, które ma się w bibliotece, a także tych, które są udostępniane w ramach usługi PS Plus. Bez potrzeby łączenia się z PlayStation 5.

Nowa funkcja otwiera duże możliwości. Na przykład pozwala grać ze znajomym (lub członkiem rodziny), który korzysta z naszej konsoli PS5 na osobnym koncie. Albo gdy jesteśmy w podróży, a PS5 w naszym domu jest wyłączone lub użytkowane przez inną osobę.

Lista wszystkich gier, które będzie można streamować bez potrzeby korzystania z PS5, została wypisana na tej stronie internetowej. Gigant mówi o tysiącach produkcji.

Są też ulepszenia w interfejsie i nie tylko

Poza udostępnieniem nowej usługi (która dotychczas była w fazie beta) Sony odświeżył interfejs użytkownika PlayStation Portal. Oprogramowanie zawiera trzy zakładki: zdalne odtwarzanie (łącznie się z PS5), transmisja strumieniowa w chmurze i wyszukiwanie.

Poza tym sprzęt otrzymał wsparcie obsługi dźwięku 3D podczas strumieniowania i trybu zdalnego, jeśli tylko użytkujemy kompatybilne urządzenie audio. Dodano też kod dostępu, tak aby nieautoryzowani użytkownicy nie mogli korzystać ze sprzętu. PS Portal umożliwia również szybkie sprawdzenie jakości połączenia sieci niezbędnego do funkcjonowania.

Albert Żurek 05.11.2025 19:11

