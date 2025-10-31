Microsoft naprawia granie na PC. Mniej męczarni

Ładowanie...

Shadery to w uproszczeniu programy, które mówią karcie graficznej jak mają wyglądać obiekty w grze - jak wchodzą w interakcję ze światłem, jak się poruszają, jakie mają tekstury. Gdy gra na PC jest uruchomiona po raz pierwszy system musi te shadery skompilować. Czemu gra w ogóle musi się kompilować (czasem na ekranie ładowania, czasem podczas samej rozgrywki) i czemu to nie jest problem konsol do gier?

Wynik tego procesu jest bezpośrednio zależny od danej konfiguracji sprzętowo-programowej urządzenia do gier. Innymi słowy, zmiana karty graficznej czy nawet wersji sterownika graficznego rodzi konieczność ponownej kompilacji shaderów. Konsole, gdzie konfiguracja sprzętowo-programowa jest stała i znana deweloperom, nie mają tego problemu. Shadery dla gier konsolowych są kompilowane przez deweloperów, odciążając ich układy od mozolnych i wymagających obliczeń.

Microsoft twierdzi, że Advanced Shader Delivery skraca czas przetwarzania shaderów na PC aż dziesięciokrotnie. Deweloperzy mogą przesłać do Xbox Store wstępnie skompilowane shadery dla konkretnych konfiguracji PC. Na przykład dla urządzenia takiego jak Ally, które ma określony zestaw komponentów (procesor AMD Ryzen Z1 lub Z1 Extreme, karta graficzna RDNA 2). Gdy gracz pobiera grę shadery są pobierane razem z resztą plików, nie muszą być później kompilowane w locie.

Koniec irytujących spadków płynności, nieuniknionych nawet na superdrogich gamingowych PC

Za sprawą technologii Advanced Shader Delivery na urządzeniu takim jak Ally zgodna gra uruchamia się znacznie szybciej, a rozgrywka nie jest spowalniana przez nieustannie kompilowany w tle kod shaderów za każdym razem, gdy na ekranie pojawi się coś nowego, wcześniej przez gracza niewidzianego.

Schemat działania Advanced Shader Delivery na przykładzie konsoli ROG Xbox Ally

W kontekście mobilnych konsol zbudowanych na fundamentach PC technologia Microsoftu zapewnia dodatkową korzyść wynikającą bezpośrednio z powyższej. Jest to dłuższy czas pracy urządzenia na zasilaniu bateryjnym, choć to nieco oczywiste: mniej obciążone CPU, GPU i pamięć, wolne od obowiązku związanego z kompilacją shaderów, zużywają mniej energii.

To nie działa automatycznie z każdą grą. Technologia ta wymaga implementacji przez dewelopera

Advanced Shader Delivery jest dostępne dla całkiem pokaźnego zestawu tytułów. Lista jest imponująca i obejmuje zarówno najnowsze produkcje, jak i starsze hity, które powinny działać płynnie na Ally. Są to, między innymi, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon's Dogma 2, Forza Horizon 5, Final Fantasy XVI czy Microsoft Flight Simulator 2024.

Advanced Shader Delivery to nie jest rewolucyjne odkrycie w świecie technologii. To rozwiązanie problemu, który trapił gamingowe PC przez dziesięciolecia, w ostatnich latach szczególnie te budowane na Unreal Engine. Na razie dostępne wyłącznie dla Xbox Ally, wyłącznie dla wstępnego zestawu gier. Nie ma jednak żadnego powodu, technicznego czy licencyjnego, by inni twórcy wdrożyli to rozwiązanie do swoich gier i dla innych PC, niekoniecznie ultramobilnych. Oby nie zwlekali zbyt długo.

Maciej Gajewski 31.10.2025 20:43

