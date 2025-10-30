REKLAMA
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą

Jeśli posiadasz telewizor LG z systemem webOS to mamy dla ciebie nowinę - twój salon właśnie zamienił się w potencjalną dyskotekę.

Maciej Gajewski
Just Dane Now LG
LG oraz Ubisoft ogłosili nawiązanie współpracy, która przenosi bardzo popularną grę Just Dance Now bezpośrednio na ekrany smart TV. Począwszy od grudnia właściciele telewizorów LG będą mogli bawić się w jedną z najbardziej znanych gier tanecznych bez konieczności posiadania konsoli czy dodatkowych urządzeń.

Na samym początku do zabawy w Just Dance trzeba było mieć PlayStation, Xboxa albo Nintendo. Rozwój technologii to jednak coś pięknego. Just Dance Now pojawi się na telewizorach LG za pośrednictwem Gaming Portal. LG Smart TV z webOS 22 lub nowszym zyskają dostęp do rozbudowanej biblioteki setek utworów, bez potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt gamingowy. Nie trzeba kupować absolutnie nic ze sprzętu, wystarczy telewizor i dołączony do niego pilot Magic Remote.

No właśnie, Magic Remote. Czyli pilot, który zamienia salon w parkiet

Wyposażony w czujniki ruchu (żyroskop i akcelerometr) Magic Remote dokładnie rejestruje każdy twój ruch i transmituje go na ekran telewizora. To oznacza, że możesz dosłownie tańczyć przed telewizorem, używając wyłącznie tego pilota jako kontrolera.

Nie ma potrzeby kupowania gamepada, a tym bardziej Kinecta, Move’a czy inny kontroler ruchu. Czujniki w pilocie śledzą twoją choreografię w czasie rzeczywistym, reagują na każdy gest - od machu ramieniem po obrót pasa - i odtwarza to na ekranie. Czy Magic Remote i dane o ruchu jednej dłoni wystarczą, by algorytmy Ubisoftu i LG odtworzyły figury taneczne gracza? Podobno tak, choć to się jeszcze okaże w praktyce.

Just Dance Now oferuje dynamiczną choreografię do setek piosenek. Od klasycznych przebojów pop, przez hity EDM, aż po utwory K-pop - każdy znajdzie coś dla siebie. Funkcja bezpłatnego godzinnego dostępu dziennie pozwala na sprawdzenie oferty bez zobowiązania finansowego na start. Można wykupić subskrypcję zdejmującą limity lub pojedyncze pakiety piosenek.

Ubisoft przygotował dla LG dodatki na wyłączność. Wszyscy którzy zainstalują grę tuż po premierze zyskają dostęp do tracklisty z piosenką Money Pull Up - viralowym przebojem z dziesiątkami milionów odtworzeń.

Kiedy Just Dance Now na telewizorach LG?

Gra będzie udostępniana stopniowo kolejnym modelom od grudnia w Ameryce Północnej oraz Europie, poprzez platformę Gaming Portal. Ów Gaming Portal jest już dostępny w ponad 30 krajach, w tym w Polsce, co sugeruje, że nasz kraj będzie wśród pierwszych, które otrzymają Just Dance Now na LG.

Smart TV prędko nie zastąpią konsol czy potężnych PC. Tyle że LG mądrze nie próbuje stawiać z nimi w szranki. Zamiast tego proponuje uwielbianą przez miliony grę, która idealnie sprawdzi się na domowej imprezie. Której nie trzeba konfigurować, stroić i aktualizować dla niej sterowników. Pilot w dłoń - i na parkiet, w prostocie siła. I dobrej zabawie.

Maciej Gajewski
30.10.2025 19:47
Tagi: LGTelewizoryUbisoftwebOS
