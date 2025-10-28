Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Dobra wiadomość dla fanów sieciowych strzelanin. EA udostępniło właśnie za darmo nowego shootera, którym jest Battlefield REDSEC. Oto co musisz wiedzieć przed wejściem na serwer.
Electronic Arts nie zwalnia tempa. Zaledwie dwa tygodnie temu gracze dostali w swoje ręce świeżutkiego jeszcze Battlefielda 6, a tu na konsole (PlayStation 5 i Xbox Series X|S) oraz pecety (w ramach launcherów Steam, EA App i Epic Games Store) trafiła nowa gra z cyklu Battlefield.
Nowa produkcja o tytule Battlefield REDSEC dostępna jest przy tym w modelu free-2-play. Jej debiut zbiegł się w czasie ze startem pierwszego oficjalnego sezonu w ramach Battlefielda 6, którego pierwsza faza o nazwie Rogue Operations wprowadza dodatkową zawartość, w tym trzy nowe bronie.
Czym jest Battlefield REDSEC?
To darmowa produkcja przygotowana przez Electronic Arts, która ma w swoje „DNA serii Battlefield”, ale dostępna jest bez żadnych opłat. Gracze mogą bez żadnych opłat grać na mapie Fort Lyndon w Kalifornii, która jest największą w historii tej serii. Główny tryb zabawy to battle royale. Na jednym serwerze może bawić się do 100 graczy jednocześnie.
Battlefield REDSEC oferuje nie jeden, a dwa tryby rozgrywki.
Poza wspomnianym trybem battle royale dostępny jest też drugi sposób na zabawę w Battlefield REDSEC o nazwie Gauntlet. W tym przypadku 8 drużyn po 4 graczy każda rywalizuje w ramach serii dynamicznych misji w formacie turniejowym. Każda runda daje zespołowi 5 minut na wykonanie zadania, a to, co dokładnie będzie celem, zawsze będzie niespodzianką.
Battlefield REDSEC - obsługiwane platformy i launchery
Dobra wiadomość jest taka, że Battlefield REDSEC to nie jest produkcja mobilna na smartfony i tablety, tylko pełnoprawna sieciowa gra na komputery i konsole do gier. Na pecetach obsługiwane są trzy launchery:
- Steam;
- EA App;
- Epic Games Store.
W przypadku konsol nowy tytuł można pobrać zarówno na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro od Sony, jak i na sprzęty Microsoftu. Battlefield REDSEC dostępny jest przy tym zarówno na Xbox Series X, jak i na Xbox Series S.
Na koniec warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Electronic Arts pozwala fanom Battlefielda bawić się w trybie battle royale. Już wcześniej w grze Battlefield V pojawił się tryb Firestorm, przygotowany wówczas przez Criterion Games, w ramach którego 64 graczy podzielonych na 16 drużyn mogło grać na jednej mapie.