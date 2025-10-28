Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę

Ładowanie...

Electronic Arts nie zwalnia tempa. Zaledwie dwa tygodnie temu gracze dostali w swoje ręce świeżutkiego jeszcze Battlefielda 6, a tu na konsole (PlayStation 5 i Xbox Series X|S) oraz pecety (w ramach launcherów Steam, EA App i Epic Games Store) trafiła nowa gra z cyklu Battlefield.

Nowa produkcja o tytule Battlefield REDSEC dostępna jest przy tym w modelu free-2-play. Jej debiut zbiegł się w czasie ze startem pierwszego oficjalnego sezonu w ramach Battlefielda 6, którego pierwsza faza o nazwie Rogue Operations wprowadza dodatkową zawartość, w tym trzy nowe bronie.

Czym jest Battlefield REDSEC?

To darmowa produkcja przygotowana przez Electronic Arts, która ma w swoje „DNA serii Battlefield”, ale dostępna jest bez żadnych opłat. Gracze mogą bez żadnych opłat grać na mapie Fort Lyndon w Kalifornii, która jest największą w historii tej serii. Główny tryb zabawy to battle royale. Na jednym serwerze może bawić się do 100 graczy jednocześnie.

Battlefield REDSEC oferuje nie jeden, a dwa tryby rozgrywki.

Poza wspomnianym trybem battle royale dostępny jest też drugi sposób na zabawę w Battlefield REDSEC o nazwie Gauntlet. W tym przypadku 8 drużyn po 4 graczy każda rywalizuje w ramach serii dynamicznych misji w formacie turniejowym. Każda runda daje zespołowi 5 minut na wykonanie zadania, a to, co dokładnie będzie celem, zawsze będzie niespodzianką.

Battlefield REDSEC - obsługiwane platformy i launchery

Dobra wiadomość jest taka, że Battlefield REDSEC to nie jest produkcja mobilna na smartfony i tablety, tylko pełnoprawna sieciowa gra na komputery i konsole do gier. Na pecetach obsługiwane są trzy launchery:

Steam;

EA App;

Epic Games Store.

W przypadku konsol nowy tytuł można pobrać zarówno na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro od Sony, jak i na sprzęty Microsoftu. Battlefield REDSEC dostępny jest przy tym zarówno na Xbox Series X, jak i na Xbox Series S.

Na koniec warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Electronic Arts pozwala fanom Battlefielda bawić się w trybie battle royale. Już wcześniej w grze Battlefield V pojawił się tryb Firestorm, przygotowany wówczas przez Criterion Games, w ramach którego 64 graczy podzielonych na 16 drużyn mogło grać na jednej mapie.

Piotr Grabiec 28.10.2025 17:44

