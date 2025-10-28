REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę

Dobra wiadomość dla fanów sieciowych strzelanin. EA udostępniło właśnie za darmo nowego shootera, którym jest Battlefield REDSEC. Oto co musisz wiedzieć przed wejściem na serwer.

Piotr Grabiec
nowy-battlefield-za-darmo-redsec-battle-royale
REKLAMA

Electronic Arts nie zwalnia tempa. Zaledwie dwa tygodnie temu gracze dostali w swoje ręce świeżutkiego jeszcze Battlefielda 6, a tu na konsole (PlayStation 5 i Xbox Series X|S) oraz pecety (w ramach launcherów Steam, EA App i Epic Games Store) trafiła nowa gra z cyklu Battlefield.

Nowa produkcja o tytule Battlefield REDSEC dostępna jest przy tym w modelu free-2-play. Jej debiut zbiegł się w czasie ze startem pierwszego oficjalnego sezonu w ramach Battlefielda 6, którego pierwsza faza o nazwie Rogue Operations wprowadza dodatkową zawartość, w tym trzy nowe bronie.

REKLAMA

Czytaj inne nasze teksty o grach z cyklu Battlefield:

Czym jest Battlefield REDSEC?

To darmowa produkcja przygotowana przez Electronic Arts, która ma w swoje „DNA serii Battlefield”, ale dostępna jest bez żadnych opłat. Gracze mogą bez żadnych opłat grać na mapie Fort Lyndon w Kalifornii, która jest największą w historii tej serii. Główny tryb zabawy to battle royale. Na jednym serwerze może bawić się do 100 graczy jednocześnie.

Battlefield REDSEC oferuje nie jeden, a dwa tryby rozgrywki.

Poza wspomnianym trybem battle royale dostępny jest też drugi sposób na zabawę w Battlefield REDSEC o nazwie Gauntlet. W tym przypadku 8 drużyn po 4 graczy każda rywalizuje w ramach serii dynamicznych misji w formacie turniejowym. Każda runda daje zespołowi 5 minut na wykonanie zadania, a to, co dokładnie będzie celem, zawsze będzie niespodzianką.

Battlefield REDSEC - obsługiwane platformy i launchery

Dobra wiadomość jest taka, że Battlefield REDSEC to nie jest produkcja mobilna na smartfony i tablety, tylko pełnoprawna sieciowa gra na komputery i konsole do gier. Na pecetach obsługiwane są trzy launchery:

  • Steam;
  • EA App;
  • Epic Games Store.
REKLAMA

W przypadku konsol nowy tytuł można pobrać zarówno na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro od Sony, jak i na sprzęty Microsoftu. Battlefield REDSEC dostępny jest przy tym zarówno na Xbox Series X, jak i na Xbox Series S.

Na koniec warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Electronic Arts pozwala fanom Battlefielda bawić się w trybie battle royale. Już wcześniej w grze Battlefield V pojawił się tryb Firestorm, przygotowany wówczas przez Criterion Games, w ramach którego 64 graczy podzielonych na 16 drużyn mogło grać na jednej mapie.

REKLAMA
Piotr Grabiec
28.10.2025 17:44
Tagi: Battle RoyaleBattlefieldEA - Electronics Arts
Najnowsze
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA