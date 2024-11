Odpaliłem PS Portal w hotelu za granicą. Bardzo się zdziwiłem, tym co zobaczyłem

Z Berlina do Katowic (tam mam PS5) jest około 500 kilometrów. Nie aż tak wiele, biorąc pod uwagę wymagania streamingu. Nim Nvidia uruchomiła polski serwer GeForce Now, gracze na terenie naszego kraju korzystali z usługi w oparciu o serwer we Frankfurcie, zazwyczaj ze znośnymi rezultatami. Dystans nie był więc problemem. Co innego same hotelowe WiFi. Rozciągnięte na masę pomieszczeń, bardzo często wystarcza co najwyżej do przeglądania Internetu i wysłania maili. Jeśli Netflix płynnie śmiga w SD na telefonie, jest już nieźle.