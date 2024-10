Polski serwer GeForce Now wszystko zmienia. Black Myth Wukong jest na TV jak rakieta

Mieliśmy w redakcji masochistów, którzy w streamingu przechodzili całe gry. Mamy też entuzjastów uważających, że to przyszłość gamingu. Mnie - posiadaczowi terabitowego światłowodu z niskim opóźnieniem - nigdy ta strumieniowa fala nie porwała ani nie uderzyła do głowy. Zawsze uważałem, że GeForce Now ma to najlepiej rozwiązane pod względem migracji bibliotek, ale opóźnienie oraz jakość obrazu wciąż były dla mnie zbyt dużymi wadami by regularnie grać w streamingu.