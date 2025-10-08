RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity

Ładowanie...

Polski rynek kolejowy, przez lata zdominowany przez państwowego monopolistę, wkracza w nową erę za sprawą dynamicznej ekspansji prywatnych przewoźników z Czech. Firmy takie jak RegioJet i Leo Express nie tylko wprowadzają nowe połączenia, ale przede wszystkim przynoszą ze sobą zupełnie inną filozofię podróżowania, opartą na wysokiej jakości usług, elastyczności i agresywnej polityce cenowej.

RegioJet, ze swoimi charakterystycznymi żółtymi pociągami, stawia na model biznesowy łączący komfort podróży z cenami dostępnymi dla każdego. Przewoźnik oferuje cztery klasy rezerwacyjne – od luksusowej Business, przez komfortową Relax, po standardową i ekonomiczną Low Cost – każda z nich zapewnia darmowe Wi-Fi oraz dostęp do napojów. Kluczem strategii jest bogata oferta pokładowa, obejmująca pełne posiłki i przekąski w przystępnych cenach.

Leo Express z kolei pozycjonuje się jako nowoczesny, technologiczny przewoźnik, którego czarno-złote składy stały się synonimem innowacji. Choć ich model również opiera się na wysokim komforcie, firma kładzie większy nacisk na integrację różnych środków transportu, często łącząc połączenia kolejowe z siatką połączeń autobusowych.

RegioJet otwiera trasy w Polsce

Jak wynika informacji od samego przewoźnika, to właśnie RegioJet przygotowuje się do największej ofensywy na polskim rynku. Po pilotażowych, wrześniowych przejazdach firma zapowiedziała uruchomienie pełnego, regularnego rozkładu jazdy od 14 grudnia.

Hasło przewodnie kampanii – prędkość Pendolino za niższe ceny – jasno komunikuje rzucenie wyzwania najdroższej ofercie PKP Intercity. Sprzedaż biletów na nowe połączenia, takie jak Warszawa – Kraków, Warszawa – Poznań czy Kraków – Gdynia, rusza 4 listopada, a promocyjne ceny mają przyciągnąć tysiące nowych klientów.

Kluczowym elementem strategii RegioJet jest nie tylko niska cena, ale również duża częstotliwość kursowania pociągów. Od grudnia planowanych jest uruchomienie sześciu par połączeń dziennie między Warszawą a Poznaniem oraz aż ośmiu par na trasie z Warszawy do Krakowa.

Co istotne, trzy z tych ostatnich zostaną wydłużone, aby obsłużyć również Trójmiasto, tworząc tym samym silną konkurencję na jednej z najbardziej obleganych tras w kraju. Plany obejmują także uruchomienie codziennego połączenia międzynarodowego do Pragi.

Ambicje czeskiego przewoźnika sięgają jednak znacznie dalej. Zgodnie z zapowiedziami, grudzień 2026 r. przyniesie kolejną falę ekspansji, obejmującą 11 nowych tras krajowych i międzynarodowych.

Pasażerowie zyskają bezpośrednie połączenia m.in. z Warszawy do Wrocławia, Berlina i Szczecina. Znacząco rozbudowana zostanie także siatka międzynarodowa, z nowymi pociągami z Gdyni i innych polskich miast do Wiednia i Pragi, co uczyni Polskę kluczowym rynkiem w europejskiej strategii firmy.

Wszystkie trasy planowane przez RegioJet w Polsce

Na podstawie zapowiedzi firmy, ekspansja na polskim rynku została podzielona na dwa etapy.

Połączenia planowane od 14 grudnia 2025 r.:

Warszawa – Kraków (osiem par połączeń dziennie)

Warszawa – Poznań (sześć par połączeń dziennie)

Kraków – Warszawa – Gdynia (trzy pary połączeń dziennie)

Warszawa – Praga (codzienne połączenie międzynarodowe)

Połączenia planowane od grudnia 2026 r.:

Trasy krajowe i międzynarodowe z Warszawy:

Warszawa – Poznań – Wrocław

Warszawa – Poznań – Berlin

Warszawa – Poznań – Szczecin

Trasy międzynarodowe z Gdyni i innych miast:

Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Břeclav – Wiedeń

Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Praga

Przemyśl – Kraków – Ostrawa – Břeclav – Wiedeń

Trasy krajowe do Trójmiasta:

Kraków – Warszawa – Gdańsk – Gdynia

Gliwice – Warszawa – Gdańsk – Gdynia

Rybnik – Warszawa – Gdańsk – Gdynia

Bohumin – Warszawa – Gdańsk – Gdynia

RegioJet wygra ceną, połączeniami i jakością?

RegioJet zamierza konkurować nie tylko ceną i siatką połączeń, ale przede wszystkim jakością obsługi. Wprowadzenie czterech zróżnicowanych klas podróży – Business, Relax, Standard i Low Cost – ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup pasażerów.

Od skórzanych foteli w przedziałach dla czterech osób, przez wagony bezprzedziałowe z ekranami w oparciach, aż po najbardziej ekonomiczne opcje, każda oferta ma zapewniać dostęp do bezpłatnego Wi-Fi oraz darmowej kawy i wody.

Firma stawia również na proklienckie rozwiązania, które budują lojalność pasażerów. Jednym z nich jest możliwość bezpłatnego anulowania biletu nawet na 15 minut przed odjazdem, co w sumie nie jest rzadkością na polskim rynku. Ale! Przewoźnik zapewnia także, że w przypadku opóźnień rekompensaty będą wypłacane automatycznie, bez konieczności składania przez podróżnych dodatkowych wniosków. Co tam PKP IC i walczenie o groszowe zwroty?

Aby pokazać, że przewoźnik chce być na poważnie w Polsce, RegioJet planuje również inwestycje w fizyczną infrastrukturę obsługi klienta. Prowadzone są rozmowy z PKP S.A. w sprawie uruchomienia stacjonarnych kas biletowych na kluczowych dworcach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Niezależnie od tego, firma zamierza instalować własne biletomaty, aby maksymalnie ułatwić pasażerom zakup biletów i uniezależnić się od zewnętrznych partnerów.

Założyciel RegioJet, Radim Jančura, podkreśla, że Polska jest niezwykle atrakcyjnym rynkiem ze względu na dużą liczbę potencjalnych pasażerów oraz wysoką i wciąż rozwijaną "kulturę kolejową". Celem firmy jest stanie się przewoźnikiem pierwszego wyboru dla Polaków podróżujących między największymi miastami. Kluczem do osiągnięcia tego celu ma być konsekwentne łączenie niskich cen z wysokim standardem obsługi, co w perspektywie długoterminowej ma zmienić układ sił na polskich torach.

Kolej w Polsce przechodzi renesans:

Więcej. Klient z chęcią to przyjmie

Wejście tak ambitnych i dobrze zorganizowanych graczy, jak RegioJet, na polski rynek kolejowy to najlepsza wiadomość dla pasażerów od lat. Przez dekady byliśmy przyzwyczajeni do sytuacji, w której państwowy przewoźnik dyktował warunki, a brak realnej alternatywy prowadził do stagnacji, wysokich cen i często niezadowalającej jakości usług. Faktem jest, że pojawienie się silnej konkurencji to potężny impuls do zmiany, który wymusza na wszystkich uczestnikach rynku podniesienie poprzeczki i walkę o klienta.

Bezpośrednie korzyści dla podróżnych są oczywiste i już teraz widoczne. Agresywna polityka cenowa RegioJet zmusza PKP Intercity do rewizji własnych taryf i wprowadzania nieco atrakcyjniejszych cen. Pasażerowie zyskują nie tylko tańsze bilety, ale także większy wybór standardów podróży, lepsze usługi na pokładzie i bardziej elastyczne warunki rezerwacji. Tak działa wolny rynek. Wystarczy, że zaczniesz sprzedawać paróweczki...

W szerszej perspektywie ta kolejowa bitwa jest dobra dla całej branży, włączając w to państwowe molochy. Konkurencja to motor napędowy innowacji. Zmusza do modernizacji taboru, optymalizacji procesów i, co najważniejsze, do postawienia potrzeb pasażera w centrum uwagi.

Aby utrzymać swoją pozycję, dotychczasowi liderzy muszą stać się bardziej wydajni, nowocześni i przyjaźni klientom. Ostatecznym zwycięzcą w tej rywalizacji, niezależnie od tego, kto zdobędzie największy udział w rynku, zawsze będzie pasażer.

Oliwier Nytko 08.10.2025 08:15

