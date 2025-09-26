#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP

Leo Express po sprzedaniu 70 tysięcy biletów na trasie do Krakowa ogłasza największą ekspansję w historii swojej działalności w Polsce. Czeski przewoźnik planuje uruchomić połączenia do pięciu kluczowych miast, w tym Gdańska i Wrocławia, co zapowiada bezpośrednią konfrontację z PKP Intercity na najważniejszych trasach w kraju.

Oliwier Nytko
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
REKLAMA

Kim jednak jest Leo Express i dlaczego jego wejście na kolejne trasy ma tak duże znaczenie? To prywatny, czeski przewoźnik kolejowy i autobusowy, który od początku swojej działalności pozycjonuje się jako nowoczesna alternatywa dla państwowych monopoli.

Firma stawia na zupełnie inne doświadczenie podróży – oferuje nowoczesne pociągi, kilka klas zróżnicowanych pod względem komfortu i ceny, a także udogodnienia, takie jak darmowe Wi-Fi, gniazdka przy każdym fotelu czy rozbudowany catering z dostawą do miejsca.

REKLAMA

Wejście takiego gracza na polski rynek to zapowiedź rewolucji, ponieważ jego model biznesowy opiera się na bezpośredniej konkurencji nie tylko standardem usług, ale przede wszystkim ceną. Dla pasażerów oznacza to początek wojny cenowej na torach. Aby zdobyć rynek, Leo Express będzie musiał zaoferować bilety znacznie tańsze od stawek państwowego przewoźnika. Jeśli strategia się powiedzie, ceny na popularnych trasach mogą znacząco spaść, zmuszając PKP Intercity do rewizji swojej polityki taryfowej i walki o klienta.

70 tysięcy biletów w 7 lat. I 5 polskich miast na celowniku

Leo Express sprzedał 70 tysięcy biletów w Polsce w ciągu niespełna siedmiu lat od uruchomienia pierwszego połączenia z Krakowa do Pragi, które nastąpiło 20 lipca 2018 r.

Początkowo pociągi kursowały jedynie weekendowo – w piątki i niedziele z Pragi do Krakowa oraz w poniedziałki i soboty w kierunku przeciwnym. Firma, która zadebiutowała jako pierwszy prywatny dalekobieżny przewoźnik kolejowy w historii Polski, systematycznie rozbudowywała swoją ofertę, wprowadzając codzienne kursy od 28 czerwca 2019 r.

Po ugruntowaniu swojej pozycji i rozpoczęciu trasy Kraków - Warszawa, Leo Express przygotowuje się do największej ofensywy w historii działalności w kraju nad Wisłą. Czeski przewoźnik ogłosił plany uruchomienia połączeń do pięciu kolejnych polskich miast: Gdańska, Łodzi, Częstochowy, Poznania i Wrocławia. Ta ekspansja oznacza bezpośrednią konfrontację z PKP Intercity na najważniejszych trasach dalekobieżnych w kraju.

Strategia niskich cen i wysoki standard

Przykład trasy Warszawa-Kraków, o którym mogliście przeczytać wyżej, pokazuje skalę wyzwania. Leo Express sprzedaje tam promocyjne bilety już od 9 zł, podczas gdy PKP Intercity pobiera minimum 68 zł za pociąg TLK i aż 169 zł za Express InterCity Premium (bez innych promocji - ale te nie obniżają tak znacząco cen). Na nowych trasach Leo Express prawdopodobnie zastosuje podobną metodę, oferując pule biletów promocyjnych znacznie poniżej kosztów, aby przyciągnąć pasażerów.

REKLAMA

Sukces czeskiego przewoźnika na polskim rynku będzie zależał od zdolności do długoterminowego utrzymania niskich cen przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług. Przewoźnik oferuje cztery klasy podróży, Wi-Fi 5G, catering z dostawą do fotela oraz całoroczną gwarancję klimatyzacji i ogrzewania. Jeśli uda się połączyć te udogodnienia z cenami niższymi o 20-40 proc. od PKP Intercity, Leo Express może realnie zmienić oblicze polskiej kolei dalekobieżnej.

I kto na tym zyska? Klient. Zastałe PKP Intercity nareszcie będzie zmuszone do przyśpieszenia i obniżenia cen. Wszystko po podwyżkach i... podwyżkach.

REKLAMA
Oliwier Nytko
26.09.2025 07:55
Tagi: IntercityPociągiTransport
Najnowsze
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA