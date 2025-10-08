Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli

Ładowanie...

Samsung, Xiaomi czy OnePlus rozprawiały o tym, jak bardzo dbają o swoich klientów, dołączając pełny zestaw akcesoriów. Trzy lata później ci sami producenci już nie śmieją się - sami usunęli ładowarki ze swoich zestawów. Teraz nadszedł czas na kolejny krok: kable USB.

Pierwszy krok wykonuje Sony. Xperia 10 VII bez kabla w pudełku

Sony Xperia 10 VII stała się pierwszym telefonem na rynku, który nie zawiera ani ładowarki, ani kabla USB-C w pudełku. Na opakowaniu telefonu znajdują się wyraźne oznaczenia informujące o tych brakach - Sony nie próbuje ukryć swojej decyzji.

Apple już wcześniej testował grunt, usuwając kable z najnowszych modeli AirPods 4 i AirPods Pro 3. To sygnał, że eliminowanie akcesoriów z pudełek staje się standardową praktyką największych producentów. Jeśli wzorzec się powtórzy to Samsung, OnePlus, Xiaomi i inni prawdopodobnie wkrótce podążą tym samym kierunkiem.

Ekologia jako wymówka, zysk jako prawdziwy motywator

Producenci przedstawiają dwa główne argumenty za usuwaniem kabli z opakowań. Pierwszy to rzekoma troska o środowisko - skoro USB-C stał się standardem, to większość użytkowników posiada już kilka kabli w domu. Mniejsze pudełka oznaczają również więcej urządzeń na jednej palecie transportowej, co teoretycznie zmniejsza emisje podczas transportu.

Drugi argument, znacznie bardziej konkretny, to pieniądze. Jeden kabel USB-C kosztuje producentów zaledwie kilka centów, ale przy milionach sprzedanych jednostek przekłada się to na oszczędności liczone w dziesiątkach milionów dolarów rocznie. No i zmusza to klientów do kupowania kabli osobno - często droższych, oryginalnych akcesoriów producenta z wysokimi marżami. Lisa Jackson z Apple podczas prezentacji iPhone'a 12 twierdziła, że firma może teraz zmieścić o 70 proc. więcej produktów na jednej palecie transportowej.

Jakość ma znaczenie - nie wszystkie kable są równe

Problem polega na tym, że nie wszystkie kable USB-C są jednakowej jakości. Tanie produkty mogą powodować wolne ładowanie, przegrzewanie, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie portu ładowania. Użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z różnic między certyfikowanymi a podrobionymi kablami.

Usuwanie kabli z pudełek może wręcz zwiększać ilość odpadów elektronicznych. Ludzie będą kupować tanie zamienniki, które szybciej się psują i wymagają częstszej wymiany. W rezultacie zamiast jednego kabla w pudełku wysokiej jakości użytkownik może skończyć z kilkoma tanimi kablami na śmietniku.

Ekologiczne trendy w opakowaniach nie ograniczają się tylko do usuwania akcesoriów. Producenci przechodzą na materiały z recyklingu, biodegradowalne plastiki i minimalistyczne projekty opakowań. Jednocześnie rozwija się rynek akcesoriów z materiałów z recyklingu. Kable wykonane z plastiku pochodzącego z tegoż recyklingu czy miedzi z odzysku stają się coraz popularniejsze wśród świadomych ekologicznie konsumentów.

To, co zaczęło się od Apple’a i ładowarek, może skończyć się całkowitą rewolucją w opakowaniach elektroniki. Przyszłe opakowania z telefonami mogą zawierać jedynie urządzenie, instrukcję w formie QR kodu i... nic więcej. Producenci będą argumentować, że to dla dobra planety, ale prawdziwym powodem będą - jak zawsze - pieniądze.

Maciej Gajewski 08.10.2025 06:39

