#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli

Gdy Apple w 2020 r. ogłosił, że iPhone 12 nie będzie już zawierał ładowarki w pudełku, większość producentów najpierw kpiła z tej decyzji. Dziś wychodzą przed szereg, zasłaniając się śladem węglowym.

Maciej Gajewski
czy w pudełku jest przewód USB-C
REKLAMA

Samsung, Xiaomi czy OnePlus rozprawiały o tym, jak bardzo dbają o swoich klientów, dołączając pełny zestaw akcesoriów. Trzy lata później ci sami producenci już nie śmieją się - sami usunęli ładowarki ze swoich zestawów. Teraz nadszedł czas na kolejny krok: kable USB.

REKLAMA

Pierwszy krok wykonuje Sony. Xperia 10 VII bez kabla w pudełku

Sony Xperia 10 VII stała się pierwszym telefonem na rynku, który nie zawiera ani ładowarki, ani kabla USB-C w pudełku. Na opakowaniu telefonu znajdują się wyraźne oznaczenia informujące o tych brakach - Sony nie próbuje ukryć swojej decyzji.

Czytaj też:

Apple już wcześniej testował grunt, usuwając kable z najnowszych modeli AirPods 4 i AirPods Pro 3. To sygnał, że eliminowanie akcesoriów z pudełek staje się standardową praktyką największych producentów. Jeśli wzorzec się powtórzy to Samsung, OnePlus, Xiaomi i inni prawdopodobnie wkrótce podążą tym samym kierunkiem.

Ekologia jako wymówka, zysk jako prawdziwy motywator

Producenci przedstawiają dwa główne argumenty za usuwaniem kabli z opakowań. Pierwszy to rzekoma troska o środowisko - skoro USB-C stał się standardem, to większość użytkowników posiada już kilka kabli w domu. Mniejsze pudełka oznaczają również więcej urządzeń na jednej palecie transportowej, co teoretycznie zmniejsza emisje podczas transportu.

Drugi argument, znacznie bardziej konkretny, to pieniądze. Jeden kabel USB-C kosztuje producentów zaledwie kilka centów, ale przy milionach sprzedanych jednostek przekłada się to na oszczędności liczone w dziesiątkach milionów dolarów rocznie. No i zmusza to klientów do kupowania kabli osobno - często droższych, oryginalnych akcesoriów producenta z wysokimi marżami. Lisa Jackson z Apple podczas prezentacji iPhone'a 12 twierdziła, że firma może teraz zmieścić o 70 proc. więcej produktów na jednej palecie transportowej.

Jakość ma znaczenie - nie wszystkie kable są równe

Problem polega na tym, że nie wszystkie kable USB-C są jednakowej jakości. Tanie produkty mogą powodować wolne ładowanie, przegrzewanie, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie portu ładowania. Użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z różnic między certyfikowanymi a podrobionymi kablami.

Usuwanie kabli z pudełek może wręcz zwiększać ilość odpadów elektronicznych. Ludzie będą kupować tanie zamienniki, które szybciej się psują i wymagają częstszej wymiany. W rezultacie zamiast jednego kabla w pudełku wysokiej jakości użytkownik może skończyć z kilkoma tanimi kablami na śmietniku.

REKLAMA

Ekologiczne trendy w opakowaniach nie ograniczają się tylko do usuwania akcesoriów. Producenci przechodzą na materiały z recyklingu, biodegradowalne plastiki i minimalistyczne projekty opakowań. Jednocześnie rozwija się rynek akcesoriów z materiałów z recyklingu. Kable wykonane z plastiku pochodzącego z tegoż recyklingu czy miedzi z odzysku stają się coraz popularniejsze wśród świadomych ekologicznie konsumentów.

To, co zaczęło się od Apple’a i ładowarek, może skończyć się całkowitą rewolucją w opakowaniach elektroniki. Przyszłe opakowania z telefonami mogą zawierać jedynie urządzenie, instrukcję w formie QR kodu i... nic więcej. Producenci będą argumentować, że to dla dobra planety, ale prawdziwym powodem będą - jak zawsze - pieniądze.

REKLAMA
Maciej Gajewski
08.10.2025 06:39
Tagi: SonyTelefonyXperia
Najnowsze
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
6:16
Przeglądarka Windows z wielką zmianą. Sama przejrzy za ciebie internet
Aktualizacja: 2025-10-08T06:16:00+02:00
20:44
Dostarczą towar w mniej niż godzinę. Haczyk: przyleci z orbity
Aktualizacja: 2025-10-07T20:44:57+02:00
20:41
Zrobili iPhone'a Air z Androidem. Kosztuje mniej niż 1000 zł
Aktualizacja: 2025-10-07T20:41:14+02:00
19:59
Orange ma dla ciebie prezent. Jeden SMS wystarczy
Aktualizacja: 2025-10-07T19:59:16+02:00
18:13
Najstarsza z najstarszych. Ma 13 mld lat i wciąż świeci
Aktualizacja: 2025-10-07T18:13:17+02:00
18:11
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje
Aktualizacja: 2025-10-07T18:11:08+02:00
18:07
Cud przetrwania. Odczytali DNA sprzed 200 tys. lat
Aktualizacja: 2025-10-07T18:07:57+02:00
18:06
Polskie lotnisko zamyka się na 40 dni. "Terminal będzie żył przez cały ten okres"
Aktualizacja: 2025-10-07T18:06:29+02:00
17:31
Smartfony wyraźnie przyspieszą. Nawet twój komputer się schowa
Aktualizacja: 2025-10-07T17:31:21+02:00
16:46
Microsoft nie da ci wyboru. Załóż konto albo zmień system
Aktualizacja: 2025-10-07T16:46:08+02:00
16:34
Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:34:41+02:00
15:59
Polska armia z epokową zmianą. 28-tonowy kolos wchodzi do gry
Aktualizacja: 2025-10-07T15:59:53+02:00
13:44
Allegro ma kapitalne dostawczaki. Chce wygrać z samochodami
Aktualizacja: 2025-10-07T13:44:56+02:00
13:33
Monitor wielki jak telewizor. Kupisz?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:33:42+02:00
12:43
Nobel z fizyki za zaskakujący eksperyment. Inaczej patrzymy na świat
Aktualizacja: 2025-10-07T12:43:30+02:00
12:17
InPost obniża ceny. Giganci się biją, klienci korzystają
Aktualizacja: 2025-10-07T12:17:35+02:00
11:30
Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden
Aktualizacja: 2025-10-07T11:30:33+02:00
11:08
Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem
Aktualizacja: 2025-10-07T11:08:05+02:00
10:43
Połączą samolot ze śmigłowcem. Szalony plan producenta Black Hawka
Aktualizacja: 2025-10-07T10:43:07+02:00
9:59
Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się o 15 lat
Aktualizacja: 2025-10-07T09:59:59+02:00
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA