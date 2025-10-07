#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się w czasie o 15 lat

Trudno uwierzyć, że w 2025 roku ktoś proponuje ekran dotykowy bez Androida - a jednak HMD chce, byśmy sięgnęli po prostotę w stylu Nokii Asha.

Malwina Kuśmierek
HMD pracuje nad hybrydowym telefonem
REKLAMA

HMD Global znane jest nie tylko z bycia wyłącznym właścicielem praw do marki Nokia, ale także z faktu bycia jednym z niewielu producentów, którzy równolegle produkują telefony dwóch kategorii: smartfonów oraz podstawowych, "tradycyjnych" komórek. Jak się okazuje, Finom to nie wystarcza, bo teraz chcą przetrzeć szlaki dla trzeciej kategorii urządzeń - "hybrydowych telefonów".

REKLAMA

"Pierwszy hybrydowy telefon" od HMD wygląda znajomo

Nowość, którą HMD zapowiada pod nazwą HMD Touch 4G, ma łączyć cechy klasycznego telefonu komórkowego i współczesnego smartfona. Na pierwszy rzut oka HMD Touch 4G wygląda jak sprzęt żywcem wyciągnięty z roku 2010 - przypominając nieco kultowe modele Nokia Asha 501 czy Nokia N9 - ale otrzymuje kilka współczesnych dodatków.

Z przecieków opublikowanych przez użytkownika smashx_60 w serwisie X wynika, że telefon wyposażono w 3,2-calowy ekran dotykowy, otoczony grubymi ramkami i pojedynczym przyciskiem funkcyjnym pod wyświetlaczem, który prawdopodobnie pełni rolę klawisza "Home". Obudowa ma być wykonana z metalu, w kolorach szarym i cyjanowym, co nadaje jej solidny, nieco "Rerto" charakter.

Z tyłu znajdziemy okrągłą wyspę z pojedynczym aparatem i diodą LED, nawiązującą stylistyką do serii Lumia. Na froncie umieszczono kamerę do selfie, obsługującą również połączenia wideo. Na górnej krawędzi znalazło się miejsce na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz dodatkowy przycisk, na dole zaś - port USB-C.

Najwięcej pytań budzi oprogramowanie. Według dotychczasowych informacji HMD Touch 4G nie pracuje pod kontrolą Androida, a zamiast tego ma wykorzystywać autorski system o interfejsie przypominającym Symbiana. W sieci pojawiły się sugestie, że bazą mogły być proste platformy pokroju Series 30+ czy Mocor OS, które Finowie stosowali wcześniej w tańszych modelach. Oznacza to brak dostępu do aplikacji Androida czy usług Google, a funkcjonalność ma być bardziej ograniczona niż w przypadku urządzeń z KaiOS.

Nie zabraknie jednak podstaw - od obsługi sieci 4G, przez wideorozmowy, aż po klasyczne funkcje multimedialne. W zestawie mają się znaleźć także szybka ładowarka i dedykowane etui.

Pomiędzy przeszłością a teraźniejszością

Na razie nie wiadomo, czy Touch 4G doczeka się globalnej premiery, ani jaka będzie jego cena. Pewne jest natomiast, że HMD liczy na przyciągnięcie użytkowników, którzy szukają prostoty, długiego czasu pracy na baterii i odrobiny nostalgii do poprzedniej dekady - bez całkowitej rezygnacji z dotykowego ekranu czy łączności LTE.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: smashx_60 / X

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
07.10.2025 09:59
Tagi: HMDhmd globalSmartfonyTelefony
Najnowsze
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz do pracy
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA