#B69AFF
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie

Właśnie zobaczyłem obiecującego kandydata do miana mojego ulubionego smartfona z Androidem z 2026 r. OnePlus 15 będzie wyglądał świetnie. Tobie też się spodoba.

Albert Żurek
OnePlus 15
Już w kolejnych tygodniach rozpocznie się wysyp premier sztandarowych smartfonów z Androidem. Pierwszym urządzeniem nowej generacji jest Xiaomi 17 Pro (Max), a zaraz potem poznamy kolejnych przedstawicieli z Chin. Jednym z nich ma być sprzęt OnePlusa, który w przypadku nowej generacji powróci do korzeni - tak jak dawniej stworzy zabójcę sztandarowych smartfonów.

OnePlus 15 jest piękny. Już teraz wiem, że to mój nowy ulubiony smartfon z Androidem

OnePlus pokazał wygląd przyszłego nadchodzącego modelu. Po raz pierwszy od lat producent zrezygnuje z charakterystycznego wzornictwa z okrągłą wyspą na aparaty w kształcie kuchenki gazowej. Nowe podejście wygląda znacznie nowocześniej - to kwadratowy element z wyciętymi oczkami na aparaty i diodę LED. 

Sprzęt ma być dostępny w pustynnej kolorystyce nazwanej burza piaskowa. Jak twierdzi producent, będzie to "pierwszy smartfon w branży wykorzystujący technologię klasy lotniczej Micro-Arc Oxidation (MAO)". Ta została wykorzystana do wykonania korpusu (ramy urządzenia) oraz wykończenia wyspy aparatu. Być może producent chwali się tym w związku z tzw. scratchgate - aferą dot. iPhone’ów 17 Pro, które mają się rysować od samego patrzenia.

OnePlus 15
fot. OnePlus

Dzięki tej technologii OnePlus 15 w teorii powinien być bardzo wytrzymały - metalowa ramka ma być 3,4 razy twardsza niż klasyczny aluminiowy korpus oraz 1,3 razy trwalsza niż tytanowa rama. Taką wytrzymałość osiągnięto dzięki specjalnemu procesowi nakładania ceramicznej warstwy. Poza tym producent zastosował też tylny panel wykonany z włókna szklanego, który ma cechować się wysoką odpornością na stłuczenia i zarysowania. Oznacza to, że obudowa urządzenia powinna być trwała, dobrze wyważona i ma zapewniać pewny chwyt w dłoni.

OnePlus również ujawnia, że smartfon ma zapewnić przeskok o dwie generacje pod kątem wydajności, inteligencji i designu. W nadchodzącym modelu oznaczonym liczbą 15 zostanie zastosowany nowy sztandarowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, połączony z ulepszonym systemem chłodzenia, zapewniający "długotrwałą szczytową wydajność i efektywność".

Co jeszcze, nieoficjalnie, wiemy o OnePlusie 15? 

Naprawdę sporo. W sieci jest dostępna cała (nieoficjalna) specyfikacja urządzenia - ta nie została potwierdzona, ale to najpewniej kwestia czasu:

  • ekran: 6,78 cala, OLED, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 1-165 Hz, jasność do 1800 nitów, PWM do 2160 Hz;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 12 - 16 GB operacyjna LPDDR5X oraz 256 GB - 1 TB wewnętrzna UFS 4.1;
  • akumulator: 7300 mAh połączony z ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W;
  • aparat główny: 50 Mpix, LYT-808, f/1.6, OIS;
  • aparat ultraszeroki: 50 Mpix, JN5, f/2.0, 15 mm;
  • teleobiektyw: 50 Mpix, JN5, f/2.8, OIS, 3,5-krotne zbliżenie optyczne;
  • pełna wodoszczelność IP68 i IP69.

OnePlus 15 powinien mieć swoją premierę jeszcze w tym roku na rynku chińskim. Możemy oczekiwać, że do Europy i Polski trafi pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r. 

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

29.09.2025 15:01
