To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 

Ładowanie...

W tym roku został wydany OnePlus 13, który okazał się naprawdę świetnym urządzeniem konkurującym niższą ceną. Producent zdecydował się pominąć liczbę czternastkę i zastąpić ją piętnastką. Twierdzi, że za tą decyzją kryje się coś głębszego.

REKLAMA

OnePlus 15 będzie potęgą. Właśnie został zapowiedziany

Chiński gigant technologiczny zapowiedział nowy model OnePlus 15. To będzie jeden z pierwszych smartfonów na świecie działający pod kontrolą procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5 - najszybszego czipu stworzonego z myślą o telefonach na 2026 r. Jak twierdzi producent, smartfon ma zapewnić "przeskok o dwie generacje w zakresie mocy, inteligencji i designu".

Tegoroczny OnePlus 13 jest obecnie jednym z najszybszych smartfonów na rynku, ale w przyszłym roku ma być jeszcze wydajniej. Czy zauważymy to podczas codziennego użytkowania? Najprawdopodobniej nie. Różnic osobiście spodziewałbym się w bardziej wymagających grach mobilnych oraz w testach syntetycznych. Jeśli potrzebujecie smartfona, który po prostu będzie działać dobrze przy zwykłym korzystaniu (media społecznościowe, dzwonienie, oglądanie filmów), to obecny OnePlus 13 jest w zupełności wystarczający.

Firma już teraz podaje kilka oficjalnych informacji na temat urządzenia. Po pierwsze w smartfonie znajdzie się nowy autorski silnik fotograficzny DetailMax Engine, stworzony aby ulepszyć zdjęcia wykonane smartfonem za pomocą zaawansowanych algorytmów. Po drugie urządzenie będzie działać pod kontrolą nowej wersji systemu OxygenOS, bazującej na Androidzie 16.

Kto powinien czekać na OnePlusa 15? Ci, którzy oczekują od swojego urządzenia możliwie najwięcej, a ich sprzęt musi być najnowszy, najszybszy i najlepszy. Kiedy premiera? Grafika sugeruje, że telefon zobaczymy już 26 września 2025 r. Będzie to jednak najprawdopodobniej chiński debiut - na premierę w Europie i Polsce zapewne poczekamy do początku 2026 r.

Są też nieoficjalne doniesienia. O urządzeniu wiemy już wszystko

Nieoficjalne doniesienia sugerują, iż smartfon będzie prawdziwą bestią. Jego specyfikacja wygląda tak:

ekran: 6,78 cala, OLED, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 1-165 Hz, jasność do 1800 nitów, PWM do 2160 Hz;

procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;

pamięć: 12 - 16 GB operacyjna LPDDR5X oraz 256 GB - 1 TB wewnętrzna UFS 4.1;

akumulator: 7300 mAh połączony z ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym 50 W;

aparat główny: 50 Mpix, LYT-808, f/1.6, OIS;

aparat ultraszeroki: 50 Mpix, JN5, f/2.0, 15 mm;

teleobiektyw: 50 Mpix, JN5, f/2.8, OIS, 3,5-krotne zbliżenie optyczne;

pełna wodoszczelność IP68 i IP69.

OnePlus 15 będzie w głównej mierze stawiać na wydajność. Nie bez powodu zostanie wyposażony w ekran o zmiennej częstotliwości odświeżania do 165 Hz (panele LTPO w innych smartfonach ograniczają się do 120 Hz). W urządzeniu nie uświadczymy najlepszego zestawu aparatów. OnePlus najwyraźniej chce zrobić powrót do dawnego podejścia marki, która tworzyła tańsze, ale za to najszybsze smartfony na rynku.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web

REKLAMA

Albert Żurek 25.09.2025 15:43

Ładowanie...