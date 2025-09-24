#B69AFF
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?

Samsung pracuje nad nową aktualizacją smartfonów Galaxy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że One UI 8.5 wprowadzi zauważalne zmiany, obok których nie przejdziesz obojętnie.

Albert Żurek
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
W ubiegłym tygodniu koreański rozpoczął aktualizację starszych smartfonów do systemu One UI 8.0 bazującego na Androidzie 16 - w pierwszej kolejności uaktualnienia trafiły na smartfony z serii S25. Zgodnie z nową polityką aktualizacji na początku następnego roku spodziewamy się natomiast pomniejszej aktualizacji One UI 8.5. Będziesz chcieć ją zainstalować.

One UI 8.5 z dużą zmianą wizualną w systemie. Ulepszony panel szybkich ustawień

One UI 8.0 nie wprowadza zauważalnych nowości pod kątem użytkowania (wizualnych oraz funkcji). Tak naprawdę ostatnią większą aktualizacją był One UI 7.0, która wdrożyła ulepszony ekran szybkich ustawień - elementu wysuwanego z górnej krawędzi ekranu, w którym włączamy WiFi, Bluetooth, czy np. dane komórkowe. 

Nowy przeciek zaufanego informatora z serwisu X sugeruje, że kolejna duża zmiana tego elementu zostanie zastosowana w One UI 8.5. Według użytkownika panel szybkich funkcji ma być "w pełni konfigurowalny", co zupełnie odmieni sposób zarządzania szybkimi funkcjami w smartfonie.

Dotychczas co najwyżej mogliśmy wykonywać proste czynności: przestawiać ikony czy zamieniać kolejnością poszczególne segmenty: przypięte ikony WiFi, Bluetooth, odtwarzacz muzyczny czy suwaki do sterowania głośnością lub jasnością wyświetlacza. Natomiast wraz z One UI 8.5 będzie można zmieniać… dosłownie wszystko. Zrzuty ekrany sugerują, że zyskamy możliwość:

  • dowolnego przesuwania ikon, gdzie tylko chcemy;
  • zmieniać ich rozmiar (z ikony 1x1 np. na 1x2 pola);
  • usuwać ikony i przełączniki;
  • zmieniać orientację suwaków sterowania głośnością i jasnością z poziomej na pionową.

Dzięki temu użytkownik będzie miał większą kontrolę nad ekranem szybkich ustawień w swoim smartfonie Samsung Galaxy. Nie chcemy dużych ikon WiFi oraz Bluetooth? Bez problemu zmienimy je na mniejsze. Nie potrzebujemy określonych funkcji takich jak SmartThings i SmartView? Też je usuniemy. 

Niby nic wielkiego, ale przy dotychczasowych ograniczeniach nadchodzące zmiany będą stanowić największe zmiany w panelu sterowania Samsunga od wielu lat. Producenci smartfonów od dłuższego czasu zapewniają coraz to wyższe poziomy personalizacji różnych części systemu operacyjnego. Apple w poprzedniej wersji iOS 18 również trochę odświeżył centrum szybkich funkcji, dając użytkownikowi do dyspozycji podobne możliwości: rozszerzenie i zmniejszanie ikon oraz dodał nowe widżety zbierające kilka łączności w jedno miejsce.

Trudno jednak powiedzieć, czy zrzuty ukazujące zmiany pochodzą z prawdziwych, wczesnych wersji systemu One UI 8.5, czy są to tylko rendery stworzone na podstawie wewnętrznych informacji. Mimo wszystko tego brakuje w nakładce systemowej na smartfony Samsunga, więc większa personalizacja centrum szybkiego sterowania byłaby świetnym krokiem. 

Albert Żurek
24.09.2025 20:21
