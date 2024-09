Tak dzisiaj zmieni się twój iPhone. Oto 5 najważniejszych nowości w iOS 18

Prezentacja systemów podczas czerwcowego WWDC kręciła się wokół Apple Intelligence, dlatego to, co otrzymamy dziś dla iPhone'a w Polsce, daleko odbiega od tego, co pokazał producent. To dlatego po szybkim przetestowaniu iOS 18 napisałem, że aktualizacja trwała dłużej niż sprawdzenie wszystkich nowości. Same funkcje, choć przyjemne, bez Apple Intelligence są tylko namiastką tego, co dostaną między innymi Amerykanie.