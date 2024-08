Zainstalowałem iOS 18. Aktualizacja trwała dłużej niż sprawdzenie wszystkich nowości

Zainstalowałem aplikację, odblokowałem ekran iPhone'a i zacząłem się zastanawiać - co tu w zasadzie uległo zmianie, bo na pierwszy rzut oka nowości okazały się pomijalne. Przypomniałem sobie o możliwości ustawiania kolorów ikon i ustawiania ich w dowolnej kolejności. Poczułem się jak na Androidzie w okolicach 2012 r. Zawsze wmawiano nam, a my wmawialiśmy innym, że Apple jest co prawda zapóźniony we wdrożeniach nowych funkcji, ale jak już je udostępni, to biją na głowę oryginały z Androida. Nie w tym przypadku.