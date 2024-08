Apple Intelligence w Polsce? Apple: walczymy o to

Wydaje się wątpliwe, by chodziło o bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników. Apple Intelligence jest pod tym względem akurat bardzo prokliencko zaprojektowany, znaczna część obliczeń wykonywana jest na urządzeniu użytkownika zamiast w chmurze, a gdy ta jednak okazuje się niezbędna, połączenie z nią jest w pełni prywatne, a dane niemożliwe do prawidłowego odczytania przez inne urządzenie niż to należące do użytkownika.