Apple Intelligence zmieni życie milionów osób na lepsze. Ale nie twoje

Siri zyska możliwość wykonywania czynności w aplikacjach - na przykład można poprosić Siri o zrobienie zdjęcia i wysłanie go od razu znajomemu. Albo przeszukać zdjęcia użytkownika, by znaleźć na nich numer prawa jazdy i umieścić do formularza internetowego - jeśli oczywiście użytkownik zleci asystentce takie zadanie. Siri będzie też potrafiła to samo, co użytkownik może wywoływać za pośrednictwem interfejsu graficznego - można więc jej zlecić napisanie tekstu, przeredagowanie go czy wygenerowanie obrazka. W tym Genemoji, czyli emoji wygenerowane przez sztuczną inteligencję.