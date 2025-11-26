Nowe Rosomaki już polują. Zdalne wieże to topowa polska technologia

Ładowanie...

Polska armia kontynuuje proces modernizacji uzbrojenia. Do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich trafiła właśnie nowa partia kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, wyposażonych w zaawansowany system wieżowy ZSSW-30 zdalnego sterowania.

Wojsko Polskie odbiera kolejne Rosomaki

Aż 14 nowych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak z bezzałogową wieżą ZSSW-30 zasiliło 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Informację o przekazaniu sprzętu ogłosił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że dostawy trafiają sukcesywnie do jednostek w całej Polsce. Podhalańczycy byli pierwszą formacją, która otrzymała nową wersję Rosomaka. Teraz ich flota się powiększa.

ZSSW-30 to opracowany w Polsce zdalnie sterowany system wieżowy, który całkowicie zmienia możliwości bojowe KTO Rosomak. Wieża została zaprojektowana przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z WB Electronics i jest uzbrojona w armatę automatyczną Bushmaster kalibru 30 mm. Umożliwia ona prowadzenie ognia przy użyciu pięciu rodzajów amunicji, w tym programowalnej. System uzupełnia karabin maszynowy UKM-2000C oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, które pozwalają razić cele opancerzone na dużym dystansie.

Polska wieża, polski wóz

Zintegrowanie ZSSW-30 z Rosomakiem to efekt wieloletnich prac polskiego przemysłu zbrojeniowego. Transporter bazuje na fińskiej konstrukcji Patria AMV, ale wersje używane przez Wojsko Polskie są mocno zmodyfikowane. Dotychczas najczęściej spotykanym wariantem był Rosomak z włoską wieżą Hitfist-30P, lecz nowa bezzałogowa wieża zapewnia nie tylko większą siłę ognia, ale też bezpieczeństwo dla załogi.

Pierwszy kontrakt na 70 zestawów Rosomaków z wieżą ZSSW-30 został podpisany w 2022 r. Jego wartość wyniosła 1,7 mld zł. Już w tym samym roku pierwsze transportery trafiły do podhalańczyków. W kolejnym etapie Agencja Uzbrojenia zamówiła 58 kolejnych wozów za około 2,6 mld zł, z dostawami zaplanowanymi na lata 2026-2027.

Jak podaje portal Polska Zbrojna, równolegle trwa przygotowanie do wdrożenia Rosomaków Long – wersji o wydłużonym kadłubie z funkcją pływania. Tego typu wozy, również uzbrojone w ZSSW-30, mają trafić do jednostek w latach 2027-2028.

Zmodernizowane siły lądowe

Rosomaki z ZSSW-30 doskonale wpisują się w szerszy program modernizacji wojsk lądowych, realizowany z myślą o zwiększeniu mobilności, siły ognia i interoperacyjności wojsk lądowych. Program zakłada kompleksową wymianę wyposażenia – od wozów bojowych, przez najnowsze czołgi K2 i Abrams, po nowoczesne systemy artyleryjskie, jak Krab i K239 Chunmoo, oraz zestawy przeciwlotnicze Pilica+ i Mała Narew.

Każdy z tych elementów ma wzmacniać różne zdolności taktyczne armii, a ich zintegrowanie ma umożliwić szybsze reagowanie na zagrożenia, lepszą ochronę żołnierzy i skuteczniejsze prowadzenie działań bojowych w warunkach współczesnego pola walki.

Dostawa nowych Rosomaków do 21 BSP to budowa zupełnie nowej jakości w działaniach taktycznych i operacyjnych. Polska armia zyskuje nowoczesne narzędzie do walki, które powstało w krajowym przemyśle i odpowiada na potrzeby współczesnego pola walki.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: MON

Marcin Kusz 26.11.2025 06:23

