Nowe Rosomaki już polują. Zdalne wieże to topowa polska technologia

Wzmacniamy się nowymi Rosomakami z wieżą ZSSW-30. To ważny krok w modernizacji wojska naszego kraju.

Marcin Kusz
Polska wieża, polski Rosomak. Armia rośnie w siłę
Polska armia kontynuuje proces modernizacji uzbrojenia. Do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich trafiła właśnie nowa partia kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, wyposażonych w zaawansowany system wieżowy ZSSW-30 zdalnego sterowania.

Wojsko Polskie odbiera kolejne Rosomaki

Aż 14 nowych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak z bezzałogową wieżą ZSSW-30 zasiliło 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Informację o przekazaniu sprzętu ogłosił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że dostawy trafiają sukcesywnie do jednostek w całej Polsce. Podhalańczycy byli pierwszą formacją, która otrzymała nową wersję Rosomaka. Teraz ich flota się powiększa.

ZSSW-30 to opracowany w Polsce zdalnie sterowany system wieżowy, który całkowicie zmienia możliwości bojowe KTO Rosomak. Wieża została zaprojektowana przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z WB Electronics i jest uzbrojona w armatę automatyczną Bushmaster kalibru 30 mm. Umożliwia ona prowadzenie ognia przy użyciu pięciu rodzajów amunicji, w tym programowalnej. System uzupełnia karabin maszynowy UKM-2000C oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, które pozwalają razić cele opancerzone na dużym dystansie.

Polska wieża, polski wóz

Zintegrowanie ZSSW-30 z Rosomakiem to efekt wieloletnich prac polskiego przemysłu zbrojeniowego. Transporter bazuje na fińskiej konstrukcji Patria AMV, ale wersje używane przez Wojsko Polskie są mocno zmodyfikowane. Dotychczas najczęściej spotykanym wariantem był Rosomak z włoską wieżą Hitfist-30P, lecz nowa bezzałogowa wieża zapewnia nie tylko większą siłę ognia, ale też bezpieczeństwo dla załogi.

Pierwszy kontrakt na 70 zestawów Rosomaków z wieżą ZSSW-30 został podpisany w 2022 r. Jego wartość wyniosła 1,7 mld zł. Już w tym samym roku pierwsze transportery trafiły do podhalańczyków. W kolejnym etapie Agencja Uzbrojenia zamówiła 58 kolejnych wozów za około 2,6 mld zł, z dostawami zaplanowanymi na lata 2026-2027.

Jak podaje portal Polska Zbrojna, równolegle trwa przygotowanie do wdrożenia Rosomaków Long – wersji o wydłużonym kadłubie z funkcją pływania. Tego typu wozy, również uzbrojone w ZSSW-30, mają trafić do jednostek w latach 2027-2028.

Zmodernizowane siły lądowe

Rosomaki z ZSSW-30 doskonale wpisują się w szerszy program modernizacji wojsk lądowych, realizowany z myślą o zwiększeniu mobilności, siły ognia i interoperacyjności wojsk lądowych. Program zakłada kompleksową wymianę wyposażenia – od wozów bojowych, przez najnowsze czołgi K2 i Abrams, po nowoczesne systemy artyleryjskie, jak Krab i K239 Chunmoo, oraz zestawy przeciwlotnicze Pilica+ i Mała Narew.

Każdy z tych elementów ma wzmacniać różne zdolności taktyczne armii, a ich zintegrowanie ma umożliwić szybsze reagowanie na zagrożenia, lepszą ochronę żołnierzy i skuteczniejsze prowadzenie działań bojowych w warunkach współczesnego pola walki.

Dostawa nowych Rosomaków do 21 BSP to budowa zupełnie nowej jakości w działaniach taktycznych i operacyjnych. Polska armia zyskuje nowoczesne narzędzie do walki, które powstało w krajowym przemyśle i odpowiada na potrzeby współczesnego pola walki.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: MON

26.11.2025 06:23
