REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km

Zapomnijcie na chwilę o SpaceX i NASA. Dziś oczy wszystkich fanów militariów i technologii kosmicznych zwrócone były na Ustkę. To właśnie tam, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, polska myśl techniczna udowodniła, że potrafi sięgać wysoko. Dosłownie. To początek nowej ery dla Wojska Polskiego.

Bogdan Stech
Zapomnijcie na chwilę o SpaceX i NASA. Dziś oczy wszystkich fanów militariów i technologii kosmicznych zwrócone były na Ustkę. To właśnie tam, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, polska myśl techniczna udowodniła, że potrafi sięgać wysoko. Dosłownie. To początek nowej ery dla Wojska Polskiego.
REKLAMA

Dziś na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się pomyślny start trójstopniowej rakiety suborbitalnej opracowanej przez konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Gamrat - poinformował w serwisie X Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po założonej trajektorii. Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot, weryfikując prawidłowe działanie wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju - napisał C. Tomczyk.

REKLAMA

Wideo ze startu rakiety zobaczyć możecie niżej.

Polska zaczyna budować własne technologie rakietowe

Informacja ta jest doskonałą wiadomością dla wszystkich, którzy interesują się obronnością naszego kraju. I to z kilku ważny powodów.

Po pierwsze test w ogóle się odbył. Tymczasem jeszcze trzy lata temu losy projektu wydawały się mocno zagrożone. Pojawiły się poważne problemy z dotrzymaniem terminów. Na szczęście prace nabrały tempa po 2023 r. i dzisiaj inżynierowie projektu udowodnili, że rakieta istnieje i działa.

Po drugie przetestowana rakieta to dopiero zalążek większego planu naszego przemysłu obronnego, wojskowych instytutów naukowych i polskiej myśli technicznej. Plany te wydawać mogą się ambitne, ale w rzeczywistości są realne, a nawet niezbędne dla naszego bezpieczeństwa.

Więcej na Spider's Web:

To fundament polskiej tarczy

Efekty prac będą bowiem zalążkiem do rozwoju polskiego systemu nośnego, rakiet przeciwlotniczych i balistycznych rakiet taktycznych. Na razie oba rodzaje tych rakiet kupować musimy za granicą. Sukces projektu może zagwarantować Polsce bardzo ważną i do tego własną broń, która powstaje od A do Z nad Wisłą.

Rakiety przeciwlotnicze mogą zagwarantować nam bezpieczne niebo, a rakiety balistyczne o zasięgu setek, czy ponad 1000 km są gwarantem, że każdy agresor musiałby liczyć się ze srogą odpowiedzią Polski. To dobitnie pokazuje, że projekt trójstopniowej rakiety suborbitalnej jest z punktu widzenia naszej armii projektem strategicznym.

Obecnie zespół analizuje dane zebrane podczas lotu, które posłużą do dalszej optymalizacji systemu i dłuższych lotów rakiety.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia odpowiada za projekt koncepcyjny, obliczenia, wybór i konsultacje implementacji technologii u partnerów, produkcję napędów, logikę układów, sterowanie i badania. Natomiast konsorcjanci odpowiadają za technologię wykonania elementów strukturalnych, w tym z kompozytów i materiałów ablacyjnych oraz za produkcję paliwa rakietowego.

REKLAMA

Polska z ambicjami

W ostatnich dwóch latach MON wielokrotnie podkreślał potrzebę budowy nowoczesnych zdolności rakietowych, zarówno obronnych, jak i ofensywnych. Udany test w Ustce to pierwszy namacalny dowód, że te ambicje nie kończą się na deklaracjach.

I choć przed zespołem jeszcze lata pracy, optymalizacji i testów, to już dziś widać, że Polska wchodzi na ścieżkę, na której dotąd dominowały największe potęgi przemysłowe.

REKLAMA
Bogdan Stech
24.11.2025 15:22
Tagi: Polska Grupa ZbrojeniowaRakietyrakiety przeciwlotniczeWojsko
Najnowsze
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
7:12
Potężna symulacja Drogi Mlecznej. Zbudowali ją cząstka po cząstce
Aktualizacja: 2025-11-23T07:12:00+01:00
7:01
Facebooka trzeba zaorać i posypać wapnem. To siedlisko zła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:01:00+01:00
16:58
3I/ATLAS wciąż pełna zagadek. Loeb: "NASA niczego nie wyjaśniła"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:58:32+01:00
16:40
Wysłali kluczowego nowego satelitę na orbitę. Będzie mierzył poziom mórz
Aktualizacja: 2025-11-22T16:40:00+01:00
16:30
Saturn zdejmuje pierścienie. Zobaczysz to tylko przez jedną noc
Aktualizacja: 2025-11-22T16:30:00+01:00
16:20
Pilica+ już w służbie. Wzmacniamy pierwszą linię obrony nieba
Aktualizacja: 2025-11-22T16:20:00+01:00
16:10
Ruszają szkolenia wojskowe. "Jest tysiące chętnych"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:10:00+01:00
16:00
Wojsko tworzy aplikację dla ludu. Zgłosisz nią "incydenty"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:00:00+01:00
12:28
Poczta Epsteina - każdy może wejść i poczytać jego maile. "Gmail z piekła rodem"
Aktualizacja: 2025-11-22T12:28:54+01:00
7:54
Polska testuje broń przyszłości. Drony strącane z pickupa
Aktualizacja: 2025-11-22T07:54:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA