Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km

Dziś na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się pomyślny start trójstopniowej rakiety suborbitalnej opracowanej przez konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Gamrat - poinformował w serwisie X Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po założonej trajektorii. Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot, weryfikując prawidłowe działanie wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju - napisał C. Tomczyk.

Wideo ze startu rakiety zobaczyć możecie niżej.

Polska zaczyna budować własne technologie rakietowe

Informacja ta jest doskonałą wiadomością dla wszystkich, którzy interesują się obronnością naszego kraju. I to z kilku ważny powodów.

Po pierwsze test w ogóle się odbył. Tymczasem jeszcze trzy lata temu losy projektu wydawały się mocno zagrożone. Pojawiły się poważne problemy z dotrzymaniem terminów. Na szczęście prace nabrały tempa po 2023 r. i dzisiaj inżynierowie projektu udowodnili, że rakieta istnieje i działa.

Po drugie przetestowana rakieta to dopiero zalążek większego planu naszego przemysłu obronnego, wojskowych instytutów naukowych i polskiej myśli technicznej. Plany te wydawać mogą się ambitne, ale w rzeczywistości są realne, a nawet niezbędne dla naszego bezpieczeństwa.

To fundament polskiej tarczy

Efekty prac będą bowiem zalążkiem do rozwoju polskiego systemu nośnego, rakiet przeciwlotniczych i balistycznych rakiet taktycznych. Na razie oba rodzaje tych rakiet kupować musimy za granicą. Sukces projektu może zagwarantować Polsce bardzo ważną i do tego własną broń, która powstaje od A do Z nad Wisłą.

Rakiety przeciwlotnicze mogą zagwarantować nam bezpieczne niebo, a rakiety balistyczne o zasięgu setek, czy ponad 1000 km są gwarantem, że każdy agresor musiałby liczyć się ze srogą odpowiedzią Polski. To dobitnie pokazuje, że projekt trójstopniowej rakiety suborbitalnej jest z punktu widzenia naszej armii projektem strategicznym.

Obecnie zespół analizuje dane zebrane podczas lotu, które posłużą do dalszej optymalizacji systemu i dłuższych lotów rakiety.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia odpowiada za projekt koncepcyjny, obliczenia, wybór i konsultacje implementacji technologii u partnerów, produkcję napędów, logikę układów, sterowanie i badania. Natomiast konsorcjanci odpowiadają za technologię wykonania elementów strukturalnych, w tym z kompozytów i materiałów ablacyjnych oraz za produkcję paliwa rakietowego.

Polska z ambicjami

W ostatnich dwóch latach MON wielokrotnie podkreślał potrzebę budowy nowoczesnych zdolności rakietowych, zarówno obronnych, jak i ofensywnych. Udany test w Ustce to pierwszy namacalny dowód, że te ambicje nie kończą się na deklaracjach.

I choć przed zespołem jeszcze lata pracy, optymalizacji i testów, to już dziś widać, że Polska wchodzi na ścieżkę, na której dotąd dominowały największe potęgi przemysłowe.

24.11.2025

