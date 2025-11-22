REKLAMA
Ruszają szkolenia wojskowe. "Jest tysiące chętnych"

Dobrowolne, darmowe i bez zobowiązań wobec wojska. Tak wygląda nowy program MON wGotowości. Chętnych nie brakuje, a szkolenia z pierwszej pomocy, bezpieczeństwa czy cyberochrony rozchodzą się błyskawicznie. Właśnie wystartowały pierwsze kursy.

Marcin Kusz
MON nie nadąża z zapisami. Tłumy chcą uczyć się wojskowości
Zaledwie dwa tygodnie po uruchomieniu zapisów do programu wGotowości Ministerstwo Obrony Narodowej może mówić o sukcesie. Liczba zgłoszeń przekroczyła 18 tys., a zainteresowanie wciąż rośnie – zwłaszcza w największych miastach. Nowa inicjatywa ma przygotować Polaków na sytuacje kryzysowe i nauczyć ich podstawowych umiejętności obronnych. Co istotne, program jest całkowicie dobrowolny, dostępny dla każdego pełnoletniego obywatela, a udział nie oznacza żadnych zobowiązań wobec wojska.

Szkolenia są realizowane w czterech blokach tematycznych: pierwsza pomoc, bezpieczeństwo, przetrwanie i cyberbezpieczeństwo. Uczestnicy spędzą 4 weekendy (22 listopada – 14 grudnia) na praktycznych zajęciach, które mogą okazać się bezcenne w obliczu współczesnych zagrożeń.

Co dokładnie obejmują szkolenia?

Każdy z modułów ma charakter praktyczny i trwa około 8 godz. W module Pierwsza pomoc uczestnicy uczą się m.in. resuscytacji, tamowania krwotoków, obsługi defibrylatora AED i postępowania z poszkodowanymi. Zajęcia z Bezpieczeństwa uczą reagowania na alarmy, ewakuacji oraz przygotowania domu na sytuacje awaryjne.

Moduł Przetrwanie to wprowadzenie do survivalu i terenoznawstwa, w tym przygotowywanie plecaka ewakuacyjnego i organizowanie schronienia. Natomiast Cyberbezpieczeństwo wyjaśnia, jak chronić dane, rozpoznawać oszustwa, walczyć z dezinformacją i bezpiecznie korzystać z AI czy mediów społecznościowych.

Z danych Sztabu Generalnego wynika, że najwięcej chętnych zapisało się na moduł cyberbezpieczeństwa (70 proc. dostępnych miejsc), następnie na kursy pierwszej pomocy (50 proc.), a nieco mniej na przetrwanie i bezpieczeństwo (po 40 proc.).

Nie tylko dla cywilów. Nadchodzi ścieżka Rezerwa

Choć obecna edycja programu wGotowości skierowana jest do cywilów, MON już teraz zapowiada jego rozwój. Od drugiej połowy 2026 r. ruszyć ma tzw. ścieżka Rezerwa, która będzie dostępna m.in. dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na oficerów oraz studentów zainteresowanych awansem wojskowym.

Docelowo program ma mieć również wersję firmową – dla zakładów pracy, które będą mogły wysyłać grupy pracowników na szkolenia z zakresu odporności cywilnej. To element szerszej strategii MON, która – zamiast przywracać obowiązkową służbę wojskową – stawia na dobrowolne kształcenie i budowanie społeczeństwa gotowego do działania w czasie kryzysu.

Silne społeczeństwo to lepsza obrona

Jak czytamy na łamach Defence24, program wGotowości ma nie tylko edukować, ale też budować wspólnotę i świadomość obywatelską. Służy temu także jego forma: brak przysięgi wojskowej, brak wymagań zdrowotnych i otwartość na osoby starsze, które często chętnie wybierają moduł cyberbezpieczeństwa.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego podkreślał, że dobrowolność i powszechność są dziś lepszym rozwiązaniem niż przymusowy pobór. Polska w jego ocenie nie cierpi na brak chętnych do wojska, a kluczowe jest wyposażenie ich w praktyczne kompetencje.

Program wGotowości to na razie pilotaż, ale wszystko wskazuje na to, że będzie rozwijany. MON i Sztab Generalny zapowiadają analizę dotychczasowych szkoleń i przygotowanie rekomendacji na kolejne lata. Pamiętajmy, że budowa odporności cywilnej to jeden z fundamentów współczesnego bezpieczeństwa narodowego. Szczególnie w czasach, gdy miażdży nas wojna hybrydowa.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Poppy Pix / Shutterstock.com

22.11.2025 16:10
Tagi: ministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
