REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wojsko nauczy cię walczyć. Wystarczy, że się zgłosisz

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada uruchomienie ogólnokrajowych, dobrowolnych szkoleń wojskowych. Program ma objąć wszystkich chętnych – bez względu na wiek czy status służbowy.

Marcin Kusz
MON chce szkolić cywili. Pilotaż już tej zimy
REKLAMA

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że już od przyszłego roku każdy obywatel Polski będzie mógł przejść podstawowe szkolenie wojskowe. Nowy, powszechny, ale dobrowolny program ma być elementem budowy odporności państwa. Nie chodzi tu jednak o obowiązkową służbę wojskową ani o masowe wcielanie rezerwistów, ale o udostępnienie wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach kryzysowych każdemu zainteresowanemu.

Już w listopadzie i grudniu tego roku ruszy pilotaż tego przedsięwzięcia. Minister zapowiedział, że szczegóły systemu zostaną przedstawione wspólnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem.

REKLAMA

Od juniora do seniora – szkolenie dla każdego

Jak podkreśla szef MON, koncepcja szkoleń obejmuje bardzo szeroką grupę obywateli. Uczestnikami mają być zarówno osoby młode, jak i seniorzy. MON zapowiada, że każdy, kto zechce podnieść swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, ma mieć do tego dostęp. Choć nie każdy stanie się żołnierzem czy członkiem obrony terytorialnej, każdy będzie mógł przygotować się do reagowania w sytuacjach kryzysowych – zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Dla każdego będzie uszyty na miarę program budowy odporności państwa polskiego – nie każdy będzie żołnierzem, nie każdy będzie powołany, proszę mnie mieć tutaj żadnych wątpliwości – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister zaznaczył, że program będzie szyty na miarę i dopasowany do roli, jaką dana osoba może pełnić w czasie ewentualnego konfliktu. Jedni będą wspierać obronę cywilną, inni pozostaną w swoich miejscach pracy lub domach – ale wszyscy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Budowa odporności państwa to cel strategiczny

Nowe szkolenia to kolejny element szerszej strategii budowania odporności społecznej i militarnej Polski. W obliczu niestabilności geopolitycznej i doświadczeń naszych sąsiadów MON koncentruje się nie tylko na inwestycjach w sprzęt, ale również na przygotowaniu społeczeństwa do działań w razie zagrożenia. Atutem ma tu być dobrowolność – umożliwia uczestnictwo tym, którzy chcą się zaangażować, bez wprowadzania przymusu. Minister zapowiedział, że więcej szczegółów – w tym forma, miejsce i tematyka szkoleń – zostanie przedstawionych podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że MON celuje w przeszkolenie nawet 100 tys. osób rocznie już od 2027 r. Docelowo ma to doprowadzić do stworzenia rezerwy obywatelskiej liczącej aż milion osób gotowych do działania w sytuacjach kryzysowych. Jak zaznacza wiceszef MON, to nie tylko plan logistyczny, ale również element budowy społecznej odporności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zapowiadany przez MON program szkoleń wojskowych dla cywili to krok w stronę nowoczesnego systemu obrony powszechnej. Nie każdy musi chwytać za broń, ale każdy może nauczyć się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Już w najbliższych tygodniach przekonamy się, jak dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie pilotaż tego przedsięwzięcia, a od przyszłego roku może to stać się trwałym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Alis Magic of Photos / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
05.11.2025 16:39
Tagi: ministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
Najnowsze
16:16
AMD sprawiło, że Intel nie istnieje. To się nazywa marsz ku wielkości 
Aktualizacja: 2025-11-05T16:16:05+01:00
15:40
WhatsApp pojawił mi się na zegarku. Nie chcę go
Aktualizacja: 2025-11-05T15:40:49+01:00
15:17
Amerykańska korporacja, ale teraz pod polskim prawem. W Microsofcie zmiany
Aktualizacja: 2025-11-05T15:17:08+01:00
14:59
Polski bank z nowymi metodami płatności. Aż sześć nowości
Aktualizacja: 2025-11-05T14:59:49+01:00
14:55
Genialna funkcja słuchawek Apple'a jednak dla Polaka. Nawet na starszym modelu
Aktualizacja: 2025-11-05T14:55:19+01:00
14:41
Każda gmina z pasem umocnień. Największy od dekad polski program obronny
Aktualizacja: 2025-11-05T14:41:16+01:00
13:53
Żabka podkręca system kaucyjny. Popędzicie z butelkami i puszkami
Aktualizacja: 2025-11-05T13:53:19+01:00
13:08
Tegoroczny Black Friday startuje wcześniej – roboty Roborock nawet 49 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-11-05T13:08:16+01:00
12:52
Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos
Aktualizacja: 2025-11-05T12:52:36+01:00
11:51
Dziwne światła na niebie – jak "kule ognia". Jest wyjaśnienie
Aktualizacja: 2025-11-05T11:51:58+01:00
11:16
Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci
Aktualizacja: 2025-11-05T11:16:21+01:00
10:56
Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach
Aktualizacja: 2025-11-05T10:56:36+01:00
10:29
Kometa 3I/ATLAS zmienia kolor, po raz trzeci. "NASA, gdzie zdjęcia?!"
Aktualizacja: 2025-11-05T10:29:17+01:00
9:50
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś
Aktualizacja: 2025-11-05T09:50:47+01:00
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA