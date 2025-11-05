Wojsko nauczy cię walczyć. Wystarczy, że się zgłosisz

Ładowanie...

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że już od przyszłego roku każdy obywatel Polski będzie mógł przejść podstawowe szkolenie wojskowe. Nowy, powszechny, ale dobrowolny program ma być elementem budowy odporności państwa. Nie chodzi tu jednak o obowiązkową służbę wojskową ani o masowe wcielanie rezerwistów, ale o udostępnienie wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach kryzysowych każdemu zainteresowanemu.

Już w listopadzie i grudniu tego roku ruszy pilotaż tego przedsięwzięcia. Minister zapowiedział, że szczegóły systemu zostaną przedstawione wspólnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem.

REKLAMA

Od juniora do seniora – szkolenie dla każdego

Jak podkreśla szef MON, koncepcja szkoleń obejmuje bardzo szeroką grupę obywateli. Uczestnikami mają być zarówno osoby młode, jak i seniorzy. MON zapowiada, że każdy, kto zechce podnieść swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, ma mieć do tego dostęp. Choć nie każdy stanie się żołnierzem czy członkiem obrony terytorialnej, każdy będzie mógł przygotować się do reagowania w sytuacjach kryzysowych – zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Dla każdego będzie uszyty na miarę program budowy odporności państwa polskiego – nie każdy będzie żołnierzem, nie każdy będzie powołany, proszę mnie mieć tutaj żadnych wątpliwości – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister zaznaczył, że program będzie szyty na miarę i dopasowany do roli, jaką dana osoba może pełnić w czasie ewentualnego konfliktu. Jedni będą wspierać obronę cywilną, inni pozostaną w swoich miejscach pracy lub domach – ale wszyscy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Budowa odporności państwa to cel strategiczny

Nowe szkolenia to kolejny element szerszej strategii budowania odporności społecznej i militarnej Polski. W obliczu niestabilności geopolitycznej i doświadczeń naszych sąsiadów MON koncentruje się nie tylko na inwestycjach w sprzęt, ale również na przygotowaniu społeczeństwa do działań w razie zagrożenia. Atutem ma tu być dobrowolność – umożliwia uczestnictwo tym, którzy chcą się zaangażować, bez wprowadzania przymusu. Minister zapowiedział, że więcej szczegółów – w tym forma, miejsce i tematyka szkoleń – zostanie przedstawionych podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że MON celuje w przeszkolenie nawet 100 tys. osób rocznie już od 2027 r. Docelowo ma to doprowadzić do stworzenia rezerwy obywatelskiej liczącej aż milion osób gotowych do działania w sytuacjach kryzysowych. Jak zaznacza wiceszef MON, to nie tylko plan logistyczny, ale również element budowy społecznej odporności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zapowiadany przez MON program szkoleń wojskowych dla cywili to krok w stronę nowoczesnego systemu obrony powszechnej. Nie każdy musi chwytać za broń, ale każdy może nauczyć się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Już w najbliższych tygodniach przekonamy się, jak dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie pilotaż tego przedsięwzięcia, a od przyszłego roku może to stać się trwałym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Alis Magic of Photos / Shutterstock

REKLAMA

Marcin Kusz 05.11.2025 16:39

Ładowanie...