REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości

Dyrektor CIA oraz szef senackiej komisji ds. wywiadu oficjalnie potwierdzili podejrzenia Donalda Trumpa. CIA ocenia, że zarówno Rosja, jak i Chiny, przeprowadzały potajemne testy broni jądrowej.

Marcin Kusz
Trump miał rację. Szef CIA potwierdza
REKLAMA

Sprawa wybuchła po niedzielnym wywiadzie Donalda Trumpa dla telewizji CBS. Stwierdził on w nim, że Rosja, Chiny, a nawet Pakistan, dokonują potajemnych prób jądrowych, detonując głowice głęboko pod ziemią. W reakcji na te słowa, dyrektor CIA John Ratcliffe napisał na platformie X krótko: Donald Trump miał rację.

Ratcliffe dołączył do swojego wpisu materiały archiwalne: wypowiedź byłego szefa wywiadu wojskowego, generała Roberta Ashleya z 2019 r., który stwierdził, że USA nie wierzą w przestrzeganie przez Rosję moratorium na próby o mocy niezerowej, oraz artykuł z Wall Street Journal z 2020 r., sugerujący, że Chiny mogły potajemnie przeprowadzać małe testy jądrowe.

REKLAMA

CIA potwierdza. Były testy nadkrytyczne

O ile podejrzenia krążyły od dawna, o tyle teraz nastąpiło ich oficjalne potwierdzenie. Głos dyrektora CIA natychmiast poparł szef senackiej komisji ds. wywiadu, Tom Cotton. Polityk ujawnił, że skonsultował się z Ratcliffe'em i jego zespołem. Potwierdzono mu, że CIA ocenia, iż zarówno Rosja, jak i Chiny przeprowadziły nadkrytyczne testy broni jądrowej z mocą przekraczającą amerykański standard zerowej mocy. Oznacza to, że zdaniem wywiadu, mocarstwa te dokonywały eksplozji, choć prawdopodobnie o bardzo małej sile.

Oświadczenie Ratcliffe'a i Cottona jest tym bardziej szokujące, że stoi w sprzeczności z ostatnimi komunikatami. Jak podaje PAP, zaledwie w zeszły czwartek nominowany na dowódcę Dowództwa Strategicznego wiceadmirał Richard Corell zeznawał w Senacie, że ostatnia eksplozja jądrowa miała miejsce w 2017 r. i dokonała jej Korea Północna. Podkreślił, że Chiny swoją ostatnią próbę przeprowadziły w 1996 r. Publiczne potwierdzenie przez szefów wywiadu zarzutów o łamaniu moratorium to znacząca eskalacja i wyjście z cienia dyplomatycznych podejrzeń.

Pękła tama. To koniec zasad

Nie łudźmy się, że jest to jedynie zwyczajny komunikat wywiadu. To polityczna ewaluacja dla epoki kontroli zbrojeń. W momencie, gdy dyrektor CIA i szef senackiej komisji ds. wywiadu publicznie potwierdzają, że Rosja i Chiny łamią moratorium, to wysyłają sygnał, że wszystkie traktaty w rzeczywistości umarły. Dżentelmeńska umowa o wstrzymaniu testów właśnie przestała obowiązywać. Przypomnijmy, że wypowiedzi te pojawiają się w momencie, gdy sam Donald Trump wcześniej zapowiadał możliwość wznowienia amerykańskich prób jądrowych, po raz ostatni przeprowadzonych w 1992 r.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Cała ta sytuacja wygląda jak pretekst i samousprawiedliwienie tego, co może się stać już niebawem. Przecież skoro rywale potajemnie rozwijają swoje arsenały, to USA muszą zrobić to samo.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
04.11.2025 16:22
Tagi: broń jądrowaChinyRosjaUSA
Najnowsze
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA