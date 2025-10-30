Ładowanie...

W poście opublikowanym na portalu Truth Social Donald Trump ogłosił, że przywraca testy broni jądrowej. Stany Zjednoczone ostatni taki test przeprowadziły 33 lata temu, w 1992 r. Jak stwierdził Trump: Z uwagi na programy testowe innych krajów, poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Ten proces rozpocznie się natychmiast.

Stany Zjednoczone posiadają więcej broni jądrowej niż jakikolwiek inny kraj. Dokonałem tego, w tym całkowitej modernizacji i renowacji istniejącej broni, podczas mojej pierwszej kadencji. Z powodu ogromnej siły rażenia, NIENAWIDZIŁEM tego robić, ale nie miałem wyboru! Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na odległym trzecim, ale wyrównają w ciągu 5 lat - uzasadnia swoją decyzję prezydent Trump.

Atomowy wyścig zbrojeń

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa powiązana jest zapewne z gwałtownym rozwojem broni jądrowej na świecie. Rosyjski dyktator Władimir Putin jak oszalały chwali się swoimi nowymi atomowymi zabawkami: rakietą manewrującą z napędem jądrowym 9M730 Buriewiestnik o olbrzymim zasięgu, torpedą Posejdon zdolną do wywołania radioaktywnego tsunami, nową rakietą balistyczną odpalaną z okrętu podwodnego, czy rakietą balistyczną Oresznik z wieloma głowicami jądrowymi.

Przynajmniej dwie z tych broni zostało przetestowanych w ciągu ostatnich dni. Wygląda na to, że Donald Trump postanowił podjąć rękawicę rzuconą przez Rosjan.

Ale Rosja nie jest jedyna w atomowym wyścigu. Korea Północna regularnie straszy świat testami swoich rakiet i nowymi możliwościami ataku za pomocą broni jądrowej. Mimo ciężkich bombardowań Iran nie zaprzestał swojego programu budowy broni jądrowej. Do tego dołożyć trzeba Chiny ze swoją kolekcją nowoczesnych rakiet i samolotów.

Ostatni test broni jądrowej

Ostatni test broni atomowej na świecie został przeprowadzony w 2017 r. przez Koreę Północną. Korea Północna przeprowadziła swoją szóstą i jak dotąd ostatnią próbę nuklearną 3 września 2017 r. w ośrodku Punggye-ri. Wydarzenie to, będące kulminacją eskalacji napięć w latach 2017–2018, zostało ogłoszone przez reżim jako pomyślna detonacja bomby termojądrowej (wodorowej), którą można by zamontować na międzykontynentalnym pocisku balistycznym (ICBM).

Potwierdziły to w dużej mierze analizy sejsmiczne, które zarejestrowały wstrząs o magnitudzie około 6,3. Szacunki mocy eksplozji były zróżnicowane, oscylując od około 70 do nawet ponad 400 kiloton trotylu, co plasuje ten test w górnym zakresie największych dotąd testowanych przez Koreę Północną broni jądrowych i sprzyja hipotezie, że reżim naprawdę posiada broń termojądrową.

Ostatni amerykański test broni jądrowej

Ostatnie amerykańskie testy nuklearne zostały przeprowadzone w ramach Operacji Julin, serii siedmiu podziemnych eksplozji jądrowych, które odbyły się w latach 1991–1992 w Miejscu Testowym w Nevadzie (Nevada Test Site, obecnie Nevada National Security Site).

Seria ta była ostatnią oficjalnie przeprowadzoną przez Stany Zjednoczone przed rozpoczęciem międzynarodowych negocjacji w sprawie Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBT). Celem tych testów było głównie zbieranie danych naukowych, takich jak badanie przepływu fal uderzeniowych (np. w teście Diamond Fortune) oraz ocena odporności na promieniowanie kosmicznych i wysokościowych systemów obronnych, w tym elementów dla Inicjatywy Obrony Strategicznej (Strategic Defense Initiative, SDI), jak to miało miejsce podczas testu Hunters Trophy.

Zwieńczeniem Operacji Julin, a tym samym ostatnią detonacją jądrową w historii Stanów Zjednoczonych, był test o kryptonimie Divider, który odbył się 23 września 1992 r.

Była to eksplozja podziemna o relatywnie niewielkiej mocy, przeprowadzona w hrabstwie Nye w Nevadzie.

Pięć dni po tym teście, 2 października 1992 r., prezydent George H.W. Bush podpisał ustawę wprowadzającą tymczasowe, jednostronne moratorium na testy jądrowe w USA. Zakończyło to erę prowadzonych przez blisko 47 lat, od 1945 r., amerykańskich prób nuklearnych, zastępując je weryfikacją i utrzymaniem arsenału jądrowego za pomocą symulacji komputerowych oraz tzw. testów podkrytycznych.

30.10.2025

