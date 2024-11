ICBM - broń, która może niszczyć całe państwa. Oto co trzeba wiedzieć na ten temat

Zasięg ICBM, w zależności od typu rakiety, to nawet 18 tys. km. Oznacza to, że broń ta może sięgnąć dowolnego miejsca na Ziemi w przeciągu maksymalnie kilkunastu minut. Wokół Ziemi krążą liczne satelity, które mają za zadanie wykryć start takich rakiet. Jest to możliwe dzięki temu, że każdorazowy start ICBM wytwarza ogromne ilości ciepła.