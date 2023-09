Tak wygląda atak atomowy. Przerażające widowisko pokazali Amerykanie

Minuteman III są trzystopniowymi pociskami na paliwo stałe, o długości 18,2 m i średnicy 1,88 m. Masa startowa pocisku wynosi około 34 t, a prędkość maksymalna przekracza 28 tys. km/h. Zasięg pocisku wynosi około 13 tys. km, co oznacza, że może on dotrzeć do dowolnego miejsca na Ziemi w ciągu około 30 minut. Pocisk jest naprowadzany przez system bezwładnościowy z korektą satelitarną, który zapewnia mu celność na poziomie 120-183 m.