Samsung ma telewizor Mikro RGB. Takich kolorów wcześniej nie było

Kupując dziś telewizor mamy do wyboru kilka matryc: najpopularniejsze są panele LED, QLED, OLED i Mini LED (oraz ich warianty). Producenci starają się jednak wprowadzać coraz to ciekawsze sprzęty, efektem czego jest nowy telewizor z matrycą wyposażoną w diody Micro RGB. Każda z nich ma mieć rozmiar mniejszy niż 100 µm (mikrometrów) i być sterowana indywidualnie.

To pierwszy telewizor z matrycą Micro RGB. Zapragniesz go w swoim salonie

Jak twierdzi Samsung, inaczej niż w konwencjonalnej matrycy, architektura Micro RGB zapewnia precyzyjną kontrolę nad każdą z diod święcących w standardowych trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Takie rozwiązanie ma zapewniać wysoką, niemożliwą do osiągnięcia wcześniej precyzję sterowania reprodukcją barw.

Wszystkimi diodami sterują algorytmy sztucznej inteligencji optymalizujące obraz, które równocześnie zajmują się też przetwarzaniem dźwięku. W efekcie technologia ma analizować każdą klatkę obrazu w czasie rzeczywistym i automatycznie optymalizować kolory, aby wyświetlać bardziej realistyczny i wciągający obraz.

W urządzeniu znajduje się także podświetlenie składające z mikrodiod LED. Np. jeśli na ekranie wyświetla się kolor czerwony, świecą tylko czerwone diody. Jest to odmienne podejście od wcześniejszych technologii matryc telewizorów Mini LED, gdzie podświetlenie jest realizowane niebieskimi lampami przetwarzanymi na odpowiednie barwy za pomocą folii Quantum.

W telewizorze nie mogło zabraknąć także wsparcia funkcji wzmacniacza kolorów w wersji unowocześnionej do obsługi matryc Samsung Micro RGB. Opcja została wyposażona w rozpoznawanie scen z matowymi odcieniami kolorów, aby poprawić ich odwzorowanie w możliwie wszystkich treściach. Rozwiązanie ma zapewnić jeszcze żywsze i bardziej wciągające wrażenia wizualne.

W urządzeniu zastosowano funkcję zwiększania precyzji syntezy kolorów - te mają być odtwarzane w sposób kontrolowany. Producent uważa, że takie rozwiązanie ma prowadzić do maksymalnego realizmu obrazu.

Samsung chwali się, że ekran ma osiągać 100 proc. pokrycia gamy kolorów BT.2020 - standardu opracowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Aby zachować najlepszą możliwą jakość, producent zastosował technologię obecną w innych telewizorach - Glare Free, która minimalizuje refleksy świetlne nawet w jasnym otoczeniu. Sam sprzęt jest smukły i wygląda jak telewizor godny najwyższej półki - jego obudowa została wykonana z metalu.

Telewizory z serii Samsung Micro RGB mają wspierać ulepszonego asystenta Bixby opartego na sztucznej inteligencji oraz funkcję ochrony Samsung Knox. Urządzenia oferują 7-letnią aktualizację systemu operacyjnego Tizen.

W pierwszej kolejności nowa seria telewizorów koreańskiego producenta zostanie wprowadzona na rynek w Korei Południowej, a następnie w USA. Dopiero później trafi na globalny rynek. Obecnie firma pochwaliła się jedną wersją rozmiarową z matrycą o przekątnej 115", natomiast w sprzedaży mają znaleźć się też inne, mniejsze wersje sprzętu.

Albert Żurek 12.08.2025 15:35

