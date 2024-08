To pierwsza taka deklaracja w świecie smart TV. Chodzi o aktualizacje

Większość producentów telewizorów żyje nadal w przekonaniu, że konsumentowi należy zapewnić kilka dodatkowych powodów do wymiany odbiornika na nowy model - w tym poprzez brak funkcji programowych, które w tym nowszym sprzęcie są dostępne. Klienci jednak nauczyli się obchodzić ten problem za sprawą przystawek telewizyjnych, co zapewne skłoniło co poniektórych do zmian.