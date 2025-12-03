Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda

Ładowanie...

Prezenty dla rodziców paradoksalnie bywają tymi najtrudniejszymi do wybrania. Chociaż może wydawać się, że znamy ich najlepiej, to przecież bardzo często „wszystko już mają”, więc trudno wspiąć się na wyżyny oryginalności. Co w takim razie kupić na Święta? Podpowiadamy uniwersalne, praktyczne upominki, które mogą trafić zarówno do mamy, jak i taty.

Święta 2025: Wyjątkowy prezent dla mamy i praktyczny prezent dla taty

Nie da się ukryć, że rodzice często sami sprawiają sobie najlepsze prezenty albo nasza kreatywność wyczerpuje się na przestrzeni lat, a pod choinkę zaczynają trafiać sprawdzone prezenty, które zawsze się przydadzą. Nie trzeba jednak iść na skróty i zakładać, że tacie przyda się kolejny zestaw narzędzi (choć bądźmy szczerzy – faktycznie się przyda!), a mamie eleganckie perfumy (to też zawsze się sprawdza).

W naszym zestawieniu prezentów dla rodziców znajdą się z mniej lub bardziej wymyślne, uniwersalne akcesoria i gadżety. Liczymy na to, że przeglądając listę, pomyślicie "no tak, to się nada, na to jeszcze nie wpadłam/em!". Bo czasami najlepsze rozwiązanie to te najprostsze, ale ktoś musi nam najpierw je wskazać.

Saturator SodaStream - 299,99 zł

To mój pewniak. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedno z rodziców lubi wodę gazowaną. Niewykluczone też, że od czasu do czasu mają ochotę na gazowany napój. W przypadku SodaStream to się naprawdę świetnie składa, bo dzięki nowoczesnemu saturatorowi możemy przygotować zarówno bąbelkową wodę (i to od użytkownika zależy stopień jej nagazowania – lubię mocną, a w SodaStream wychodzi mi znacznie ostrzejsza niż te butelkowe), jak i napoje, korzystając z dostępnych syropów. Nie tylko oszczędzamy, bo nie trzeba kupować kolejnych butelek, ale przede wszystkim pomagamy środowisku. W końcu nie wynosimy na śmieci stert plastiku. Świetnie smakuje, a wariancie SodaStream również doskonale wygląda.

PocketBook Verse - 519 zł

„Jak czytnik, to tylko Kindle” - ktoś zakrzyknie. I trzeba uczciwie przyznać, że argumenty stojące za tą opinią są naprawdę przekonujące. Zastanawiając się nad prezentem dla mamy czy taty, na pewno warto rozważyć urządzenie od Amazona. Dlaczego wspominam więc o alternatywie? Z prostego powodu – m.in. PocketBook Verse oferuje znacznie wygodniejsze wsparcie dla abonamentowych usług dających dostęp do sporej liczby książek. Wprawdzie można połączyć je z czytnikiem Kindle, tyle że ma to swoje ograniczenia. Sprzęt Amazona nie ma wbudowanej aplikacji, więc e-książki trzeba przesyłać przez komputer. Na dodatek w ograniczonej liczbie, czego na innych czytnikach nie ma. Jeżeli więc wasi bliscy czytają dużo i zależy im na polskojęzycznych tytułach dostępnych pod ręką, bez konieczności kupowania pojedynczych wydań, integracja czytnika z abonamentem wydaje się być kluczową opcją. A o to najwygodniej będzie z takimi urządzeniami jak właśnie PocketBook Verse.

Kup czytnik PocketBook Verse PocketBook Verse Allegro

Sony ULT Field 7 - 1188 zł

To propozycja prezentu dla osób z większym budżetem - choć pod koniec wspomnę też o alternatywie dla tych, którzy chcą wydać mniej. Sony ULT Field 7 to potężny bezprzewodowy głośnik. Sporych rozmiarów, więc potrafi naprawdę głośno grać. Sprawdzi się na tarasie, na działce, ale też w domu podczas spotkań czy do codziennego słuchania. Oprócz tego, że Sony ULT Field 7 gra głośno, to jakość dźwięku jest naprawdę solidna. To sprzęt z wyższej półki cenowej, ale na lata.

A jeśli musicie postawić na mniejszy wydatek, to warto rzucić okiem na Sony ULT Field 1. Głośniczek można wygodnie ze sobą zabierać, powiesić gdzieś blisko siebie i cieszyć się porządną jakością dźwięku i przyjemnym, ciepłym basem. Zabierzesz go do łazienki, do kuchni i do piwnicy (bo akurat trzeba pogrzebać przy rowerze), a to znakomite okazje, by posłuchać muzyki. Nie czuć, że ma się sprzęt przy sobie, za to za każdym razem jest się zaskoczonym, jak mocno gra. Jego kompaktowe gabaryty wręcz zachęcają do noszenia, a kiedy brakuje go pod ręką, pojawia się żal, że trzeba puścić coś np. z telefonu.

Gramofon SONY PS-LX310BT - 999 zł

Znowu propozycja „z tych droższych”, ale być może od dawna planowaliście kupić rodzicom na święta coś specjalnego i teraz jest właśnie ten moment. Dlaczego gramofon? Pewnie mama z tatą mają jeszcze gdzieś kolekcję czarnych albumów lub też chcieliby powrócić do czasów, kiedy słuchało się w ten sposób, ale zawsze coś stawało na drodze. Plusem gramofonu Sony jest Bluetooth, co oznacza, że sprzęt można połączyć bezprzewodowo np. z głośnikiem. Na start nie jest potrzebny wzmacniacz. Na dodatek można połączyć się ze słuchawkami i słuchać muzyki z winyli nikomu nie przeszkadzając.

Xiaomi Mi Band 10 - 159 zł

Opaski sportowe są świetnym kompromisem pomiędzy tradycją a nowoczesnością. W końcu niektórzy mogą chcieć mieć sprzęt pozwalający śledzić aktywności, kroki czy sen, a przy tym nie potrzebują inteligentnego zegarka. Smart opaska zapewnia te wszystkie funkcje, pozwalając m.in. na zbliżeniowe płatności, ciekawie wygląda i oferuje naprawdę długi czas pracy na jednym ładowaniu - nawet kilka tygodni. To praktyczny prezent, który za sprawą niskiej ceny można dołożyć do innego upominku, bo zawsze się przyda.

Piotr Grabiec 03.12.2025 12:35

