Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+

Lokowanie produktu: Giant Polska

Odzyskaj czas w mieście i pewność na trasie. Poznaj rower elektryczny dla kobiet, który łączy elegancję, bezkompromisowy komfort i inteligentne technologie bezpieczeństwa.

Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+

Dość kompromisów. Odzyskaj Swój Czas i Przestrzeń

Ile godzin w tygodniu tracisz na dojazdy? Korki, nerwowe poszukiwania miejsca parkingowego i w efekcie start pracy ze zmęczeniem. Tak samo z weekendowym relaksem – myśl o forsowaniu podjazdów zabija spontaniczne plany. Stop marnowaniu energii! Najwyższy czas zamienić codzienną logistykę w przyjemność. Wyobraź sobie dojazd na spotkanie jako okazję do złapania świeżego oddechu, bez żadnych ograniczeń.

Liv, wiodąca marka rowerowa tworząca sprzęt dedykowany wyłącznie kobietom, redefiniuje miejską mobilność, wprowadzając nowy model Allure E+. To idealny rower elektryczny klasy premium dla kobiet szukających przemyślanego, bezpiecznego i przyjemnego sposobu poruszania się po mieście i poza nim. Łączy zaawansowaną technologię z wyrafinowanym designem, oferując równowagę między inteligentną funkcjonalnością a komfortem i zapewniając kobietom pewność oraz styl na każdej trasie.

Stworzony dla Kobiet: Filozofia Marki Liv

Marka Liv, założona w 2008 roku przez Bonnie Tu, narodziła się z rewolucyjnej idei: projektowania rowerów od podstaw z myślą o kobiecej anatomii i potrzebach, zamiast oferowania tylko pomniejszonych męskich ram. To podejście "przez kobiety, dla kobiet, z kobietami" gwarantuje, że każdy element Allure E+ jest dopasowany do jej ergonomii, komfortu i wyzwań codziennej mobilności

Moc, Która Działa Sama: Inteligentny E+ System

Tym, co definiuje doświadczenie jazdy na Allure E+, jest E+ System – inteligentne połączenie napędu, czujników i oprogramowania, które współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym. To technologia, dzięki której zapominasz o wysiłku, a skupiasz się na przyjemności z jazdy.

  • Smart Assist (Inteligentne Wspomaganie): Nie musisz wybierać trybów. System analizuje teren i siłę pedałowania w czasie rzeczywistym, automatycznie dopasowując moc silnika. Jazda jest naturalna, a Ty oszczędzasz baterię i energię.
  • Silnik SyncDrive Sport 2: Prawdziwe serce roweru, zapewniające natychmiastowe, mocne wspomaganie (75 Nm momentu obrotowego). Ruszanie spod świateł, nawet z pełnymi sakwami, jest dynamiczne i prawie bezwysiłkowe.
  • Luksus Płynnych Przełożeń (Enviolo): Doświadczenie luksusu w jeździe miejskiej to także brak konieczności "walki" z przerzutkami.

Technologia Premium: Radar Aegis Zapewniający Aktywne Bezpieczeństwo

Allure E+ podnosi poprzeczkę bezpieczeństwa w rowerach miejskich dzięki technologii, którą znamy z segmentu motoryzacyjnego. Pakiet Aegis (dostępny w Allure E+ 0) to pionierski zestaw, który realnie zwiększa Twoją świadomość w ruchu miejskim:

  • Radar Aegis: Monitoruje zagrożenia, których możesz nie widzieć. Wykrywa pojazdy zbliżające się z tyłu (nawet z odległości 120 m i ostrzega Cię za pomocą alertów wizualnych i dźwiękowych na wyświetlaczu.
  • Aegis Tire Checker: System monitorowania ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym. Informuje Cię, jeśli ciśnienie osiągnie limity lub gwałtownie spadnie, zapobiegając niespodziewanym problemom.

Ochrona Roweru (Antykradzieżowa i Zasilanie)

  • E-Lock i Śledzenie: Aplikacja RideControl umożliwia zablokowanie wspomagania silnika kodem PIN. W przypadku próby nieautoryzowanego przemieszczenia roweru uruchamiany jest alarm. Integracja z siecią Apple Find My dla użytkowników urządzeń Apple) pozwala na łatwe śledzenie lokalizacji roweru. 
  • Fundament Zaufania – Bezpieczna Bateria: W rowerze tej klasy nie ma miejsca na kompromisy. Kluczowa jest tu przemyślana konstrukcja: bateria EnergyPak Smart (430 Wh) jest nie tylko elegancko zintegrowana z ramą, ale także chroniona przez zaawansowany system zarządzania (BMS), który monitoruje jej pracę. To połączenie inteligentnej budowy i wewnętrznych zabezpieczeń sprawia, że systemy elektryczne Liv spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, dając pewność, że system jest niezawodny i bezpieczny w użytkowaniu.

Projektowanie dla Komfortu i Funkcjonalności

Komfort w Allure E+ jest efektem holistycznego projektowania. Rama została zaprojektowana tak, by każda interakcja z rowerem była naturalna, a technologia działała na korzyść wygody.

  • Rama Step-Through: Sercem roweru jest lekka rama aluminiowa o wygodnej, obniżonej konstrukcji. Umożliwia ona na swobodne wsiadanie i zsiadanie, niezależnie od stroju, co jest kluczowe w mieście.
  • Integracja i Praktyczność: Akumulator EnergyPak Smart (430 Wh) jest dyskretnie wbudowany i wyjmowany. Rower posiada wbudowane oświetlenie, błotniki i bagażniki MIK (przedni i tylny), gotowe na szybki montaż toreb, koszyków, a nawet fotelika dziecięcego.
  • Sztyca Regulowana (Dropper) – Pełna Stabilność: Rozwiązanie znane z MTB to game-changer w mieście. Jednym przyciskiem na kierownicy opuszczasz siodełko, pozwalając na postawienie obu stóp płasko na ziemi, co daje pełną stabilność i pewność przy postojach.

Dla Kogo Stworzono Allure E+?

Allure E+ został zaprojektowany dla nowoczesnej kobiety, która chce zamienić część podróży samochodem na rower. Jest gotowy do jazdy od razu – posiada pełen zestaw akcesoriów: błotniki, stopkę, zintegrowane oświetlenie oraz blokadę baterii ABUS.

Kluczowym elementem wszechstronności są zintegrowane bagażniki MIK – przedni i tylny – dostępne w modelach E+ 0 i E+ 1. System MIK umożliwia szybki i stabilny montaż dedykowanych toreb, koszyków czy sakw. Tylny bagażnik jest również gotowy na bezpieczny montaż fotelika dziecięcego.

Scenariusze Codziennego Użytku:

  • Kobieta Biznesu: Mijasz korki, nie martwisz się o parking, a dzięki wspomaganiu Smart Assist docierasz na spotkanie świeża i pełna energii.
  • Mama i Opiekunka: Logistyka miejska staje się prosta. Dzięki zintegrowanym bagażnikom MIK fotelik dziecięcy bezpiecznie zamontujesz na tylnym bagażniku. Co więcej, rama Allure E+ posiada dedykowane mocowanie do przyczepek rowerowych, dając Ci pełną swobodę w organizacji transportu. Silnik o mocy 75 Nm sprawia, że dodatkowy ciężar jest nieodczuwalny, a dzięki ramie step-through łatwo wsiadasz i zsiadasz, nawet przy pełnym obciążeniu.
  • Nowa Rowerzystka: Jeśli przesiadasz się z samochodu, Allure E+ usuwa wszystkie bariery. Tryb Smart Assist automatycznie dobiera moc, a system automatycznego napędu (w E+ 0) dba o utrzymanie stałego rytmu. Sztyca regulowana daje pewność na postojach, a Radar Aegis buduje zaufanie w ruchu miejskim.
  • Weekendowa Odkrywczyni: Planujesz dłuższą wycieczkę za miasto? Jeśli zajdzie taka potrzeba, system jest kompatybilny z opcjonalnym extenderem zasięgu (200 Wh), który pozwoli Ci jechać dalej niż kiedykolwiek.

Wybierz Swój Model: Pełny Pakiet lub Możliwość Rozbudowy

W Polsce seria Allure E+ dostępna jest w dwóch wersjach:

  • Allure E+ 0 (Model Flagowy): To pełny pakiet technologii. Wyposażony we wszystko: kompletny system bezpieczeństwa Aegis (Radar + Tire Checker) oraz rewolucyjną, automatyczną zmianę przełożeń Enviolo Automatic.
  • Allure E+ 1: Oferuje tę samą doskonałą ramę, mocny silnik oraz podstawowe funkcje bezpieczeństwa (E-Lock, Find My). Jest kompatybilny z pakietem Aegis i wyposażony w manualny, bezstopniowy napęd Enviolo Manual.

Twoja Nowa Definicja Stylu

Liv Allure E+ to coś więcej niż rower elektryczny dla kobiet. To stylowe, komfortowe i bezpieczne narzędzie do odzyskania kontroli nad swoim czasem i przestrzenią. Zaprojektowany, by ułatwiać codzienne dojazdy i inspirować do weekendowych odkryć, Allure E+ jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej, aktywnej kobiety i najpełniejszym wyrazem filozofii Liv. To nowoczesna mobilność napędzana E+ System – inteligentnym sercem, które łączy moc, technologię i styl w jedno spójne doświadczenie.

Nie wierz nam na słowo. Przekonaj się sama, co to znaczy "Cruise in Style".

04.12.2025 12:52
