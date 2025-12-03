REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę

Rosyjski kosmonauta został przyłapany na kradzieży dokumentów i szpiegowaniu SpaceX. Wyleciał już z załogi misji SpaceX Crew-12.

Bogdan Stech
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta przyłapany na gorącym uczynku
REKLAMA

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos przekazała, że Oleg Artemjew (na głównym zdjęciu), jeden z najbardziej doświadczonych rosyjskich kosmonautów, został nagle zdjęty z misji SpaceX Crew-12. Oficjalny powód? Przeniesienie na inne stanowisko.

Jednak niezależne rosyjskie media śledcze twierdzą, że prawa wygląda zupełnie inaczej. I brzmi jak scenariusz thrillera szpiegowskiego dziejącego się w hangarach SpaceX. Choć to raczej smutne. Bo oto na naszych oczach Rosjanie przekraczają koleją granicę i pokazują, że do kradzieży przemysłowej wykorzystują nawet kosmonautów.

REKLAMA

Kosmonauta nie poleci

Crew-12 to czteroosobowa misja NASA i SpaceX, którą planowano wysłać na Międzynarodową Stację Kosmiczną już w lutym 2026 r. Na pokładzie mieli polecieć trzej Amerykanie oraz jeden Rosjanin, 54-letni Oleg Artemjew, weteran trzech wcześniejszych wypraw na ISS.

Tym większe było zaskoczenie, gdy 2 grudnia Roskosmos poinformował, że Artemjew jednak nie poleci. Na jego miejsce wyznaczono innego kosmonautę, Andrieja Fediajewa. Oficjalna linia agencji sugeruje "zwykłe przesunięcie kadrowe", ale wersja ta brzmiała podejrzanie już w momencie ogłoszenia.

Zagadkę rozwiązał The Insider, rosyjski portal śledczy, niezależny od Kremla. Według jego ustaleń powód jest znacznie poważniejszy: Artemjew miał naruszyć amerykańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, a dokładniej ITAR, czyli International Traffic in Arms Regulations.

To prawo, które w USA chroni najbardziej wrażliwe technologie. Tak wrażliwe, że nie wolno ich nawet wynosić poza wyznaczone pomieszczenia, a co dopiero fotografować.

Zdjęcia silników SpaceX

Z doniesień The Insidera, który analizuje wpis analityka Gieorgija Triszkina na Telegramie wynika, że do incydentu (taki eufemizm oznaczający szpiegostwo i kradzież) doszło w zeszłym tygodniu w głównej kwaterze SpaceX w Hawthorne w Kalifornii.

Artemjew podczas szkolenia miał fotografować dokumentację techniczną SpaceX oraz elementy wewnętrzne elementy silników, a następnie "używać telefonu" do przesyłania tych danych. Trishkin napisał również, że NASA nie chce, aby skandal wokół Artemiewa ujrzał światło dzienne i milczy na ten temat. 

Incydent ten kładzie się cieniem na i tak już napiętych stosunkach między USA a Rosją w kwestii kosmosu. ISS pozostaje jednym z ostatnich bastionów współpracy, ale takie sytuacje podważają wzajemne zaufanie. SpaceX, jako firma prywatna, ale ściśle współpracująca z Pentagonem, ma absolutną obsesję na punkcie bezpieczeństwa swoich technologii.

REKLAMA

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Bogdan Stech
03.12.2025 14:44
Tagi: ISSNASASpaceXszpiegowanie
Najnowsze
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA