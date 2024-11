Z rosyjskiego statku kosmicznego wydobywał się straszny smród. Astronauci przerażeni

To nie jedyny problem z rosyjskim modułem w ostatnim czasie. NASA i Roskosmosu monitorują rosnący wyciek powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Stanowi on obecnie największe zagrożenie dla jej funkcjonowania. Naukowcy szacują, że codziennie ubywa około 1,5 kg tlenu! To naprawdę dużo, zważywszy na ograniczone zasoby na orbicie. Jeszcze w lutym było to około 0,45 kg.