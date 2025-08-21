/
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio

Huawei zapowiedział rychłą premierę nowej generacji zegarków z serii Watch GT 6. Jeśli miałeś w planach zakup smartwatcha, lepiej się wstrzymaj. Idzie nowe, lepsze i tanie.

Albert Żurek
Huawei Watch GT 6 zapowiedź
Wcześniej w tym roku Huawei wydał sztandarowe zegarki Watch 5, obejmujące propozycje z najwyższej półki cenowej. Już w następnym miesiącu przyjdzie czas na bardziej przystępną cenowo serię GT 6. Producent ujawnił datę premiery i kilka szczegółów na temat nadchodzących sprzętów.

Huawei Watch GT 6 - najlepsze zegarki zaraz tu będą

Zegarki z serii Huawei Watch GT 6 mają mieć premierę w następnym miesiącu - 19 września 2025 r. Premiera odbędzie się w Paryżu. Producent już teraz ujawnił, że tegoroczne smartwatche mają charakteryzować się znacznie lepszym czasem pracy na jednym ładowaniu. Chiński gigant najwyraźniej znalazł sposób, aby jeszcze bardziej pogrążyć Apple’a i jego Watche działające maksymalnie 1-2 dni.

Już wcześniejsze sprzęty w 46-milimetrowych wariantach oferowały do 14 dni czasu pracy (w wersjach 41/42 mm było to maks. tydzień). Nadchodzące modele mają być jeszcze lepsze, chociaż producent nie podaje szczegółów.  Nawet jeśli usprawnienie pozwoli na działanie "tylko" o 1-2 dni dłużej, Huawei wciąż będzie niszczyć konkurencję.

Poza ulepszeniem pod kątem akumulatora, nowe zegarki Huawei Watch GT 6 zostaną wyposażone w ulepszony system lokalizacji Sunflower z dokładniejszym mierzeniem lokalizacji (oraz dystansu i tempa podczas aktywności na zewnątrz). Producent zapowiada również ulepszenia w zakresie systemu TrueSense, czyli rozszerzy funkcje monitorowania samopoczucia. 

Będą też inne sprzęty: tablety oraz słuchawki

Podczas wrześniowej premiery Huawei pokaże też nowe tablety z ulepszonymi ekranami (najprawdopodobniej PaperMatte) oraz rysikami M-Pencil. W następnym miesiącu powinniśmy spodziewać się również nowych słuchawek. Nie mamy jednak na ich temat żadnych informacji.

Oprócz nowości sprzętowych, Huawei ogłosi start inicjatywy kreatywnej Huawei GoPaint Worldwide Creating Activity, która ma wspierać twórców nowego pokolenia.

Albert Żurek
21.08.2025 17:22
Tagi: HuaweiWearablesZegarki
