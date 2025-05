Test Huawei Watch 5. Zegarek totalny do pilnowania zdrowia

W teorii, jeżeli macie puls 60, to wasze serce uderza co sekundę. W praktyce pomiędzy tymi uderzeniami występują delikatne przesunięcia. Jeżeli HRV jest wysokie (stan pożądany), to wahania są dynamiczne, zmienne, organizm jest w każdej chwili gotowy do wysiłku, ale i do walki, czyli np. ze stresem. Jeżeli jest mniejsza, a wahania regularne, to organizm nie jest w optymalnej formie. Im HRV większe, tym lepiej radzicie sobie ze stresem, wysiłkiem. To domena ludzi zdrowych. Niskie oznacza chorobę, stres, zmęczenie, apatię. HRV stanowi obecnie jeden z najdokładniejszych pomiarów pokazujących co się dzieje z organizmem. Zegarki Huawei Watch 5 potrafią mierzyć je ciągle i wyłapywać trendy, dowiedziałem się, że nie jest ze mną tak źle, nawet wziąwszy pod uwagę nadwagę i wiek.