/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"

Donald Trump zatrzymuje wiatrowe i słoneczne inwestycje w USA. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, są one główną przyczyną zwiększenia się kosztów energii elektrycznej.

Malwina Kuśmierek
Donald Trump walczy z odnawialnymi źródłami energii
REKLAMA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie będą zatwierdzać projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową, które "szkodzą gruntom rolnym", twierdząc, że "powodują one wzrost cen energii elektrycznej".

REKLAMA

Donald Trump upatruje rozwiązania problemów Amerykanów w walce z wiatrakami

Donald Trump swoją zapowiedź opublikował w serwisie Truth Social, deklarując, że "czas głupoty w USA dobiegł końca". Zdaniem prezydenta USA to odnawialne źródła energii są winne podwyżkom cen energii.

Każdy stan, który zbudował i polegał na WIATRAKACH i ENERGII SŁONECZNEJ jako źródłach energii, odnotowuje REKORDOWY WZROST kosztów energii elektrycznej i energii. OSZUSTWO STULECIA!”.

Jak zauważa Bloomberg, choć ceny energii elektrycznej w USA rzeczywiście wzrosły, to zdaniem ekspertów jest to związane ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię ze strony fabryk oraz centrów danych.

Amerykańska krucjata przeciwko OZE

Zapowiedź Donalda Trumpa wpisuje się w szerszy kurs Białego Domu wobec odnawialnych źródeł energii. Podpisane w lipcu zarządzenie scentralizowało wydawanie federalnych pozwoleń na projekty OZE - ostatnie słowo w procedurach dla projektów ma teraz sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum, co według branży może zamienić dotychczas "rutynowe" procedury i szybko wydawane zgody w wyjątki.

Ponadto ustawa One Big Beautiful Bill Act zakłada wygaszenie do końca 2027 r. kluczowych ulg inwestycyjnych i produkcyjnych dla energii z wiatru i słońca. Równolegle Donald Trump zadecydował o rozszerzeniu ceł z sekcji 232 (stal, aluminium) na turbiny wiatrowe oraz ich części i komponenty, oraz wprowadzeniu nowych taryf na stal i miedź.

Odnawialne źródła energii dostały cios także od Departament Rolnictwa (USDA), który zakończył programy wspierające instalacje solarne na wysokoproduktywnych gruntach rolnych. Choć rząd federalny nie kontroluje bezpośrednio inwestycji na prywatnych działkach, to zachowuje on kontrolę nad projektami na terenach publicznych oraz pośrednio kontroluje inwestycje prywatne poprzez federalne przeglądy środowiskowe i pozwolenia.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
21.08.2025 09:51
Tagi: Donald TrumpEnergia słonecznaenergia wiatrowafarmy solarneFarmy wiatrowePrąd elektrycznyUSA
Najnowsze
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
11:58
MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da
Aktualizacja: 2025-08-20T11:58:53+02:00
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA