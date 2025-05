Donald Trump wypowiedział wojnę naukom ścisłym. Ucierpi rozwój całej naszej cywilizacji

W świecie, w którym innowacje są paliwem gospodarki cyfrowej takie cięcia to jak odcinanie dopływu tlenu do płuc pacjenta. Narodowa Fundacja Naukowa (NSF) - instytucja, która ma otrzymać zaledwie 3,9 mld dol. zamiast dotychczasowych 8,8 mld - to nie jakiś abstrakcyjny byt biurokratyczny. To właśnie NSF finansowała badania nad uczeniem ze wzmocnieniem w latach 90., które dziś napędzają wszystkie nowoczesne chatboty i systemy AI. Te same, które już niedługo będą sercem twojego nowego telefonu czy laptopa.