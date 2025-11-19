REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) mógł właśnie namierzyć mityczną pierwszą generację gwiazd, która rozświetliła kosmiczne mroki tuż po Wielkim Wybuchu.

Bogdan Stech
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) mógł właśnie namierzyć mityczną pierwszą generację gwiazd, która rozświetliła kosmiczne mroki tuż po Wielkim Wybuchu.
REKLAMA

W świecie astronomii istnieje pewna kategoria obiektów, o których wiemy, że musiały istnieć, ale nikt ich nigdy nie widział. Są trochę jak mityczny Yeti, o którym każdy słyszał, ale nikt go nie widział. To tak zwane Gwiazdy III Populacji (Pop III), pierwotni giganci, którzy narodzili się z czystego wodoru i helu, kiedy Wszechświat był jeszcze niemowlęciem.

Teraz, dzięki niesamowitej czułości Webba i odrobinie pomocy ze strony samej grawitacji, zespół naukowców uważa, że w końcu wpadli na ich trop w odległej galaktyce LAP1-B. Wyniki ich badań opublikowano w prestiżowym magazynie The Astrophysical Journal Letters.

REKLAMA

Gwiazdy, jakich nie znamy

Wyobraźcie sobie światło, które podróżuje do nas przez 13 miliardów lat. Właśnie tyle czasu zajęło fotonom z galaktyki LAP1-B dotarcie do zwierciadeł Webba. Oznacza to, że nie widzimy tej galaktyki taką, jaką jest teraz, ale taką, jaką była zaledwie 800 mln lat po Wielkim Wybuchu. To okres, w którym Wszechświat dopiero zaczynał przypominać to, co znamy dzisiaj.

Eli Visbal z Uniwersytetu w Toledo, lider zespołu badawczego, nie kryje ekscytacji. W rozmowie z serwisem Space.com twierdzi wprost, że jeśli potwierdzą się ich przypuszczenia, mamy do czynienia z pierwszą w historii detekcją tych pierwotnych gwiazd. Aby tego dokonać, sama inżynieria Webba jednak nie wystarczyła. Potrzebna była kosmiczna lupa.

Kosmiczne szkło powiększające

Nawet dla tak potężnego urządzenia jak JWST, galaktyka LAP1-B byłaby zbyt słaba i odległa, by ją dostrzec. Tutaj z pomocą przyszła fizyka, a konkretnie zjawisko przewidziane przez Alberta Einsteina w jego ogólnej teorii względności z 1915 r., czyli soczewkowanie grawitacyjne.

Soczewka grawitacyjna, która powiększyła LAP1-B, to masywna gromada galaktyk, która znajduje się między Ziemią a LAP1-B w odległości około 4,3 mld lat świetlnych i nosi uroczą nazwę MACS J0416.1-2403 (MACS0416).

Jej masa zakrzywia czasoprzestrzeń, co powoduje, że światło biegnące zza niej ulega zagięciu i, co najważniejsze, powiększeniu. W przypadku LAP1-B mówimy o powiększeniu rzędu 100 razy. To właśnie ta naturalna, grawitacyjna soczewka pozwoliła Webbowi zajrzeć tak głęboko.

Więcej na Spider's Web:

Koniec kosmicznych wieków ciemnych

Dlaczego to odkrycie jest tak ważne? Webb obserwuje LAP1-B w kluczowym momencie historii Wszechświata, zwanym epoką rejonizacji. To moment, w którym kosmiczne wieki ciemne dobiegały końca. Neutralny gaz wodorowy i helowy, wypełniający przestrzeń, zaczął być bombardowany promieniowaniem ultrafioletowym z pierwszych gwiazd, zamieniając się w zjonizowaną plazmę.

Gwiazdy III Populacji, których ślady znaleziono w LAP1-B, powstały prawdopodobnie jeszcze przed tą epoką, formując się około 200 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Czyste, wielkie i bez metali

To, co odróżnia te pierwotne gwiazdy od Słońca (które jest gwiazdą I Populacji, czyli relatywnie młodą), to ich skład chemiczny. Słońce jest zanieczyszczone cięższymi pierwiastkami, które astronomowie potocznie nazywają metalami. mowa tu o węglu, tlenie czy żelazie. Te pierwiastki powstały wewnątrz wcześniejszych gwiazd i zostały wyrzucone w kosmos podczas wybuchów supernowych.

Gwiazdy III Populacji nie miały przodków. Powstały z czystego, pierwotnego gazu. Ten brak metali miał kolosalne znaczenie dla ich fizyki. Symulacje wskazują, że pierwotny gaz chłodzi się mniej efektywnie, co prowadzi do mniejszej fragmentacji podczas tworzenia się gwiazd.

Efekt? Zamiast wielu małych gwiazd, powstają giganty. Gwiazdy III Populacji mogły osiągać masy rzędu 100 razy większe od masy Słońca.

Webb potwierdza teorię

Analiza danych z teleskopu Webba wykazała, że gwiazdy w galaktyce LAP1-B są otoczone gazem, który zawiera jedynie śladowe ilości metali. To potężna przesłanka sugerująca, że patrzymy właśnie na III Populację. Co więcej, badacze zauważyli, że obiekty te grupują się w formacje o masie około 1000 mas Słońca, co zgadza się z teoretycznymi modelami formowania się tych pierwotnych olbrzymów w małych strukturach ciemnej materii.

REKLAMA

Odkrycie to ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla zrozumienia ewolucji gwiazd, ale także samej ciemnej materii. Jak zauważa Visbal, alternatywne modele ciemnej materii wpłynęłyby na to, gdzie i jak te pierwsze gwiazdy powstawały. Obserwowanie ich to więc testowanie naszych fundamentalnych teorii o budowie Wszechświata.

Jeśli te wstępne analizy zostaną ostatecznie potwierdzone, będziemy mogli powiedzieć, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba spełnił jedno ze swoich najważniejszych zadań: pokazał nam, jak zapalały się pierwsze światła w kosmosie.

REKLAMA
Bogdan Stech
19.11.2025 10:34
Tagi: GwiazdyKosmiczny Teleskop Jamesa Webbawielki wybuch
Najnowsze
10:53
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-19T10:53:22+01:00
10:34
Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda
Aktualizacja: 2025-11-19T10:34:39+01:00
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
6:23
Przez ekscytację Steam Machine zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-19T06:23:00+01:00
6:12
Właśnie przekazujemy satelity pod kontrolę AI. Skynet lubi to
Aktualizacja: 2025-11-19T06:12:00+01:00
6:01
Czy AI potrafi (już) czuć? Wyniki są jasne, gorzej z wnioskami
Aktualizacja: 2025-11-19T06:01:00+01:00
21:23
Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami Windows 11. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:23:05+01:00
21:11
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:11:56+01:00
20:56
Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-18T20:56:51+01:00
20:29
Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI
Aktualizacja: 2025-11-18T20:29:58+01:00
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
19:03
Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami
Aktualizacja: 2025-11-18T19:03:33+01:00
18:40
Jak płacić za parkowanie w Warszawie? Przegląd aplikacji i ich funkcji
Aktualizacja: 2025-11-18T18:40:34+01:00
18:29
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem
Aktualizacja: 2025-11-18T18:29:22+01:00
18:13
Microsoft musi zwolnić ekipę od social media. Fatalny żart
Aktualizacja: 2025-11-18T18:13:44+01:00
17:49
STALKER 2 żegna Xboksa. Straszna, ale piękna historia w branży gier
Aktualizacja: 2025-11-18T17:49:50+01:00
17:00
Gemini 3 już jest, dla każdego. Tak działa "pogromca ChatGPT"
Aktualizacja: 2025-11-18T17:00:32+01:00
16:56
3I/Atlas to tylko kometa? Kosmiczny detektyw Harvardu prowokuje
Aktualizacja: 2025-11-18T16:56:57+01:00
16:29
Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię
Aktualizacja: 2025-11-18T16:29:23+01:00
15:55
Pół Internetu nie działa. Jest winny, tym razem nie Amazon
Aktualizacja: 2025-11-18T15:55:22+01:00
15:46
Ten smartfon zmienia wszystko. Honor Magic V5 wyznacza nowy standard w składanych modelach
Aktualizacja: 2025-11-18T15:46:01+01:00
13:00
DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów
Aktualizacja: 2025-11-18T13:00:00+01:00
12:28
Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-11-18T12:28:28+01:00
11:39
Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów
Aktualizacja: 2025-11-18T11:39:22+01:00
11:31
Nasz system kaucyjny prawie działa. Niemcy zjadają nas na śniadanie
Aktualizacja: 2025-11-18T11:31:26+01:00
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA