Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej

Xiaomi mówi dość dominacji iPhone’a 17 Pro w segmencie smartfonów z najlepszymi aparatami. Chińczycy wydali nowy model, który ma poskładać Apple’a i innych potężnym zestawem fotograficznym. 

Albert Żurek
Xiaomi 17 Ultra
Mowa o nowym Xiaomi 17 Ultra. Producent pominął jeden numer w nazewnictwie - na początku 2025 r. wydano przecież serię Xiaomi 15. Model z dopiskiem Ultra tak jak Xiaomi 17 Pro nie wyróżnia się obecnością dodatkowego ekranu na tyle.

Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu

Pod względem wyglądu nowy 17 Ultra przypomina 15 Ultra. Tylny panel skrywa wystającą okrągłą wyspę na aparaty. Można powiedzieć, że producent zrobił kopiuj i wklej z poprzednika, ale w praktyce zmian jest więcej niż się wydaje. System fotograficzny składa się teraz z trzech bardziej zaawansowanych aparatów, zamiast czterech oczek:

  • główny Leica 50 Mpix, matryca Light Fusion 1050L, typ 1,0 cala, f/1.7, ekwiwalent ogniskowej 23 mm, OIS;
  • teleobiektyw peryskopowy Leica 200 Mpix z ruchomym mechanizmem soczewek, zakres ekwiwalentu ogniskowej od 75 do 100 mm (optyczne przybliżenie od 3,2 do 4,3x, czujnik 1/1,4”, OIS; 
  • szeroki kąt 50 Mpix, czujnik 1/2,76”, f/2.2, 14 mm, 115 stopni pola widzenia.

We wcześniejszej generacji producent korzystał z dwóch osobnych teleobiektywów o 3-krotnym i 4,3-krotnym przybliżeniu optycznym. Ten pierwszy bazował jednak na mniejszej matrycy, więc mógł nieco odstawać jakością od drugiego. Druga sprawa to fakt, że przybliżenia w zakresie od 3,1x do 4,2x były realizowane cyfrowo, a nie bezstratnie. W nowym Xiaomi 17 Ultra mechanizm dostosowuje ogniskową oraz ostrość.

Kolejną istotną zmianą w nowym modelu jest rezygnacja z zakrzywionego po bokach ekranu na rzecz płaskiego panelu. Coraz więcej producentów rezygnuje z tego rozwiązania, próbując upodobnić się do Apple’a. Specyfikacja urządzenia wygląda następująco:

  • ekran: 6,9 cala, AMOLED LTPO, 120 Hz, rozdzielczość 1,5K, 2160 Hz PWM, jasność 3500 nitów, szkło Xiaomi Shield Glass 3.0;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 12-16 GB RAM, 512 GB - 1 TB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • akumulator: 6800 mAh, ładowanie przewodowe 90 W Xiaomi HyperCharge oraz Power Delivery PPS (kompatybilność z innymi ładowarkami) wraz z bezprzewodowym 50 W HyperCharge;
  • łączności: 4G, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2;
  • wodoszczelność: IP66, IP68, IP69;
  • system: Android 16, HyperOS 3.

Ciekawym dodatkiem w Xiaomi 17 Ultra jest większa integracja z różnymi ekosystemami - nie tylko Xiaomi. Telefon jest w stanie zaoferować "kompleksową obsługę urządzeń Apple". Producent nie tłumaczy co to dokładnie oznacza. Powinniśmy spodziewać się kilka funkcji związanych z komputerami i tabletami z jabłkiem. 

Jest też specjalna wersja Xiaomi 17 Ultra by Leica

Zwykła wersja Xiaomi 17 Ultra nosi oznaczenia znanego producenta niemieckiego obiektywów i aparatów, ale powstał też nieco bardziej zaawansowany wariant urządzenia wyposażony w ruchomy pierścień wokół wyspy na obiektywy. Ten działa trochę jak w zwykłych aparatach - umożliwia precyzyjną regulację ostrości.

Oba urządzenia na razie są dostępne tylko w Chinach. Z czasem jednak powinny zostać wprowadzone na globalny rynek - urządzenia z dopiskiem Ultra od lat trafiają do Polski. 

Albert Żurek
29.12.2025 15:42
Tagi: SmartfonyXiaomi
