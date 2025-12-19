Logo
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko

Zapewne pomyślałeś, że potężnym składanym smartfonem będzie nadchodzący iPhone Fold, ale sądząc po przeciekach jego największą siłą będzie ciężar i wymiary, zwłaszcza jako narzędzia obrony, bo zapowiada się cegła. Zostawmy to jednak, bo nadchodzi nowa generacja najsmuklejszego składanego smartfona. Będzie mocna

Paweł Grabowski
Honor Magic V5 to jeden z najlepszych składanych smartfonów mijającego roku. Mocne podzespoły plus dobre aparaty i niezwykła smukłość to jego cechy charakterystyczne. Sprzedaje się bardzo dobrze, w Europie walczy z Samsungiem Galaxy Z Fold 7 o miano najlepiej sprzedającego się składanego telefonu, a w Chinach jest dużym hitem. Byłem niedawno w tym kraju, miałem okazję zadawać pytania inżynierom Honora o to, jaki będzie następca Magica V5, ale nie mogli mi wszystkiego zdradzić. Dowiedziałem się, że warto czekać. Teraz już wiem dlaczego.

Honor Magic V6 w pierwszych przeciekach. Potwór w ciele motyla

Honor Magic V6 będzie działał na topowym Snapdragonie 8 Elite Gen 5, co raczej nie stanowi zaskoczenia. To co dowiadujemy się dalej jest znacznie ciekawsze. Honor od jakiegoś czasu używa w swoich produktach wydajnych baterii krzemowo-węglowych i ten rodzaj ogniw zostanie użyty w nadchodzącym hicie. Będzie występował w dwóch wersjach pojemności - 6900 mAh na rynek europejski i 7200 mAh na rynek chiński. Honor Magic V5 posiadał baterie o pojemności 5820 mAh, więc mówimy o potężnym przyroście, co przełoży się na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Już tegoroczny model był w stanie bez trudu wytrzymać ponad dzień pracy, a jak się postaraliście, to zbliżał się do dwóch. Nowa generacja ma być w tym parametrze znacznie lepsza.

Zmienią się również aparaty. Główny zamiast 50 Mpix będzie miał topową jednostkę 200 Mpix, ale niestety jeszcze nie znamy rozmiaru matrycy. Towarzyszyć ma mu aparat z obiektywem peryskopowym z optycznym zoomem 3x, ale nie wiemy ile Mpix będzie miał ten moduł. Po cichu liczę na 200 Mpix, ale może być trudno to osiągnąć. Smartfon ma zadebiutować w połowie 2026 r., czyli podobnie jak miało to miejsce w przypadku Magic V5.

To ważna zapowiedź

Przyszły rok będzie kluczowy dla składanych smartfonów. Zadebiutuje cegła od Apple, Samsung się zbroi, a i chińscy producenci nie zamierzają składać broni. Klienci chcą kupować takie smartfony i chociaż są drogie i ich wolumen sprzedaży nie jest wysoki, to marże na nich są na tyle interesujące, że producenci walczą. I dobrze, bo na tym wygrywamy tylko my.

Więcej o składanych smartfonach przeczytacie w:

Paweł Grabowski
19.12.2025 17:50
Tagi: honorSkładane smartfonySmartfony
