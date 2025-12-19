Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko

Ładowanie...

Honor Magic V5 to jeden z najlepszych składanych smartfonów mijającego roku. Mocne podzespoły plus dobre aparaty i niezwykła smukłość to jego cechy charakterystyczne. Sprzedaje się bardzo dobrze, w Europie walczy z Samsungiem Galaxy Z Fold 7 o miano najlepiej sprzedającego się składanego telefonu, a w Chinach jest dużym hitem. Byłem niedawno w tym kraju, miałem okazję zadawać pytania inżynierom Honora o to, jaki będzie następca Magica V5, ale nie mogli mi wszystkiego zdradzić. Dowiedziałem się, że warto czekać. Teraz już wiem dlaczego.

Honor Magic V6 w pierwszych przeciekach. Potwór w ciele motyla

Honor Magic V6 będzie działał na topowym Snapdragonie 8 Elite Gen 5, co raczej nie stanowi zaskoczenia. To co dowiadujemy się dalej jest znacznie ciekawsze. Honor od jakiegoś czasu używa w swoich produktach wydajnych baterii krzemowo-węglowych i ten rodzaj ogniw zostanie użyty w nadchodzącym hicie. Będzie występował w dwóch wersjach pojemności - 6900 mAh na rynek europejski i 7200 mAh na rynek chiński. Honor Magic V5 posiadał baterie o pojemności 5820 mAh, więc mówimy o potężnym przyroście, co przełoży się na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Już tegoroczny model był w stanie bez trudu wytrzymać ponad dzień pracy, a jak się postaraliście, to zbliżał się do dwóch. Nowa generacja ma być w tym parametrze znacznie lepsza.

Zmienią się również aparaty. Główny zamiast 50 Mpix będzie miał topową jednostkę 200 Mpix, ale niestety jeszcze nie znamy rozmiaru matrycy. Towarzyszyć ma mu aparat z obiektywem peryskopowym z optycznym zoomem 3x, ale nie wiemy ile Mpix będzie miał ten moduł. Po cichu liczę na 200 Mpix, ale może być trudno to osiągnąć. Smartfon ma zadebiutować w połowie 2026 r., czyli podobnie jak miało to miejsce w przypadku Magic V5.

To ważna zapowiedź

Przyszły rok będzie kluczowy dla składanych smartfonów. Zadebiutuje cegła od Apple, Samsung się zbroi, a i chińscy producenci nie zamierzają składać broni. Klienci chcą kupować takie smartfony i chociaż są drogie i ich wolumen sprzedaży nie jest wysoki, to marże na nich są na tyle interesujące, że producenci walczą. I dobrze, bo na tym wygrywamy tylko my.

Paweł Grabowski 19.12.2025 17:50

